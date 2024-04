«Ce sont des gens formidables» : Rihanna évoque son amité avec le couple Macron

Depuis sa rencontre avec Emmanuel et Brigitte Macron en 2017, la chanteuse Rihanna ne cesse de faire leur éloge, comme dans cette nouvelle entrevue avec le magazine américain Interview.

Une amitié solide. Lors d'un entretien au magazine Interview, publié le 9 avril, Rihanna s'est de nouveau exprimée sur le couple présidentiel Macron, rencontré pour la première fois en 2017.

«Ce sont des gens formidables, en fait. Des gens très humbles qui occupent des postes très importants, mais ils sont charmants», a déclaré l’artiste de 36 ans à la revue américaine, ajoutant que «Brigitte est une Première dame si gracieuse».

La première rencontre d'Emmanuel Macron avec Rihanna s'est déroulée en 2017 à l’Élysée, après l'appel au chef de l'État que la Barbadienne avait lancé sur X (anciennement Twitter), concernant l'accès à l'éducation des enfants.

«Bonjour, Emmanuel Macron, la France financera-t-elle le #FundEducation?», avait-elle écrit.

Plusieurs rencontres ces dernières années

Après cette entrevue, Rihanna avait exprimé son admiration pour le Président et la Première dame française, déclarant : «J'ai eu une expérience tout simplement extraordinaire avec le président et la première dame, ils ont été très accueillants envers nous». «Son leadership m'a beaucoup inspirée et impressionnée», avait-elle ajouté.

Un an plus tard, le président et la chanteuse s'étaient de nouveau rencontrés au Sénégal lors d'une conférence sur la scolarisation dans les pays pauvres.

Le trio a été aperçu pour la dernière fois en janvier dernier, à l'occasion d’un gala organisé par Brigitte Macron en faveur des Pièces jaunes.