Les 7 phobies de stars les plus insolites

Peur irrationnelle des clowns, des papillons, des bananes… De Nicole Kidman à Johnny Depp en passant par Madonna et Taylor Swift, voici les phobies de stars les plus insolites.

Nicole Kidman : la lépidophobie

Dès qu’elle aperçoit un papillon, même s’il a des couleurs magnifiques, Nicole Kidman a des palpitations. Vous l’aurez compris, l’actrice australienne est lépidophobe, terme désignant la crainte exagérée des papillons, qu’ils soient diurnes ou nocturnes. Elle a confié avoir peur de ces insectes depuis son plus jeune âge.

Johnny Depp : la coulrophobie

Aussi étrange que cela puisse paraître, Johnny Depp, qui est pourtant habitué aux rôles atypiques et aux univers cinématographiques étranges et surnaturels, est atteint de coulrophobie. En effet, l’acteur américain a une peur démesurée des clowns.

Taylor Swift : la peur des oursins

Taylor Swift a elle aussi une phobie insolite. La reine de la pop est complètement terrifiée par les oursins. Lors d’une émission, elle avait comparé ces animaux marins couverts d’épines à «des grenades qui attendent immobiles de pouvoir vous blesser profondément».

Madonna : la brontophobie

La chanteuse Madonna souffre de brontophobie. Autrement dit, l’interprète de «Hung up» a une peur irrationnelle du tonnerre et des éclairs. Dans les cas les plus extrêmes, les individus consultent les bulletins météorologiques de manière obsessionnelle. Bien souvent, la brontophobie est liée à d’autres phobies, telles que la phonophobie, la crainte des sons forts.

Louane : la bananaphobie

Louane a une phobie qui peut faire sourire. Alors que la plupart des personnes sont arachnophobes ou claustrophobes, la chanteuse, elle, a une peur bleue des bananes. «Je suis bananaphobe, avait-elle affirmé sur le plateau de C à vous. Je ne sais pas pourquoi, c’est comme ça depuis que je suis toute petite.»

Pamela Anderson : la peur des miroirs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’actrice et mannequin Pamela Anderson ne passe pas tout son temps à se regarder dans la glace. Et pour cause, la star de la série «Alerte à Malibu» est effrayée par les miroirs et n’aime pas regarder son reflet.

Oprah Winfrey : la chicléphobie

L’animatrice américaine Oprah Winfrey souffre de chicléphobie, une terme désignant la peur de mâcher un chewing-gum. «Je déteste le chewing-gum. Rien que d’y penser, j’en ai des haut-le-cœur, avait-elle confié auprès du magazine People. Le pire, ce sont les gens qui s’amusent à faire des bulles». Cette peur est semblable à la misophonie, une aversion intense à certains bruits.