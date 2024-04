Le prince William fait sa première apparition publique depuis l'annonce du cancer de Kate

Le prince William était à Birmingham ce jeudi pour assister au match Aston Villa-Lille. Il s'agit de sa première apparition publique depuis l'annonce du cancer de la princesse de Galles, Kate Middleton, le 22 mars dernier.

Le prince William et son fils aîné George ont été aperçus ce jeudi soir en tribune du match Aston Villa-Lille à Birmingham, leur première apparition publique depuis l'annonce du cancer de la princesse Kate, le 22 mars dernier.

Détendu et souriant, l'héritier de la couronne britannique, fervent supporter du club, avait amené à Villa Park son fils âgé de 10 ans, portant une écharpe aux couleurs de l'équipe, qui a remporté 2-1 le match de quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

Really happy to see Prince William and Prince George... obviously at an Aston Villa game.



George is super tall, I can't believe he's only 10.



pic.twitter.com/YOIs6aIcUM

— Isa (@isaguor) April 11, 2024