Mort d'O.J. Simpson : le message cinglant de Caitlyn Jenner

L'ex-athlète et mari de Kris Jenner, Caitlyn Jenner, s'est exprimée jeudi 11 avril sur les réseaux sociaux après le décès de son ancien ami O.J. Simpson, jeudi 11 avril.

Une célébration morbide. Quelques heures après l'annonce du décès d'O.J. Simpson, des suites d'un cancer, à 76 ans, Caitlyn Jenner a partagé un message cinglant sur les réseaux sociaux.

«Bon débarras #OJSimpson», a écrit l’ancienne athlète olympique sur X (anciennement Twitter).

Pendant plusieurs décennies, Caitlyn Jenner et le célèbre athlète de la NFL étaient amis, mais leur relation s'est terminée après l'arrestation d'O.J Simpson pour les meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de Ron Goldman le 12 juin 1994, à Los Angeles.

De plus, la femme, désormais âgée de 74 ans et toujours de genre masculin, était mariée à Kris Jenner, dont le précédent époux, Robert Kardashian, était un ami proche et l'un des avocats de la défense de O.J Simpson pendant «le procès du siècle», lors duquel le suspect a été acquitté en octobre 1995. Toutefois, il a été reconnu responsable de la mort des deux victimes dans le cadre d'une action civile près de deux ans plus tard.

Une animosité palpable

Au fil des années, Caitlyn Jenner n'a jamais dissimulé son hostilité envers son collègue athlète, qu'elle a décrit comme «la personne la plus narcissique, égocentrique et la plus nécessiteuse du monde du sport qu'[elle n'a] jamais vu» dans ses mémoires, «Les secrets de ma vie», publiées en 2017.

Le père de Kylie et Kendall Jenner a également affirmé à plusieurs reprises qu'Orenthal James Simpson, de son vrai nom, était responsable des meurtres de son ex-femme et de son ami.

«Je savais qu'il l'avait fait (...) Il y avait trois indices sur les lieux du crime : des preuves ADN, trois personnes sur les lieux du crime. Choisissez un meurtrier. Est-ce difficile ?», avait-elle déclaré au micro de l'émission de radio d'Andy Cohen en 2017 sur SiriusXM.