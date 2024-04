Taylor Swift : son compagnon Travis Kelce danse sur la chanson «Shake It Off» lors de son podcast

Le champion du Super Bowl Travis Kelce a déclaré que le tube «Shake it Off», de sa compagne Taylor Swift et sorti en 2014, était l'une de ses chansons «favorites».

L’amour en musique. Dans une vidéo TikTok publiée jeudi 11 avril, Travis Kelce a dansé sur scène sur le tube «Shake It Off» de sa petite amie, Taylor Swift.

Les frères Kelce ont enregistré un épisode de leur podcast «New Heights : We Gotta Talk About It» à la Fifth Third Arena de l'Université de Cincinnati,, où ils ont joué au football universitaire. Lors de cet enregistrement, Travis Kelce s'est mis à danser sur «Shake It Off» de Taylor Swift, sa compagne depuis plusieurs mois, tandis qu'il faisait deviner des chansons à la foule.

«Shake It Off!» a crié l'athlète avec enthousiasme dans le microphone, tandis que la foule applaudissait, ajoutant : «C'est l'un de mes favoris».

«Sa playlist de tous les jours»

Un aveu qui n’est pas surprenant. Plus tôt ce mois-ci, le champion du Super Bowl, a déclaré à Entertainment Tonight que la musique de la pop star était «sa playlist de tous les jours, pas seulement mon jour de match».

Après avoir gagné le prix du meilleur podcast aux iHeartPodcast Awards 2024 en mars, Jason Kelce a admis que les fans de Taylor Swift ont contribué au succès de son média lancé en septembre 2022.

«Recevoir un prix comme celui-ci est au-delà de l'humilité, et nous nous en voudrions si nous ne remerciions pas immédiatement tous les 92 pour cent – alias Swifties – qui ont voté pour que nous remportions ce prix».