Kate et William ne devraient pas voir Harry lors de son voyage à Londres en mai prochain

De passage à Londres le 8 mai prochain à l’occasion des dix ans des Invictus Games, rendez-vous qui rend hommage aux militaires blessés, Harry pourrait ne pas rencontrer Kate et William, le couple préférant se concentrer sur la santé de la princesse de Galles.

Encore un rendez-vous manqué ? Alors que le prince Harry sera de passage à Londres le 8 mai à l’occasion du 10e anniversaire des Invictus Games célébré à la cathédrale Saint-Paul, le fils cadet du roi Charles III pourrait ne pas voir son frère William et sa belle-sœur Kate, qui suit actuellement une chimiothérapie préventive après l’annonce de son cancer le 22 mars dernier, a rapporté ce samedi la presse britannique.

Le couple royal semblerait pour l’instant vouloir se concentrer sur la santé de la princesse a déclaré une source à OK ! Magazine, hebdomadaire people spécialisé dans l’actualité de la famille royale.

Un rendez-vous prématuré

«William et Kate se concentrent très consciemment sur la positivité et le rétablissement. Harry doit arriver à Londres au début du mois prochain, mais il n'est pas encore prévu de le rencontrer pendant son séjour», a expliqué cette source au média, précisant que ces retrouvailles entre les deux frères pourraient être «prématurées» malgré la tentative de réconciliation d’Harry, après l’annonce du cancer de Kate Middleton. «Il a tendu la main et lui a envoyé ses meilleurs vœux, mais cette réunion pourrait être un peu prématurée», a-t-elle poursuivi.

Le plus jeune fils de Charles et son épouse Meghan Markle ont en effet peu de temps après la révélation publique de Kate envoyé, via un communiqué, un message de soutien au couple royal souhaitant «santé et guérison à Kate et à sa famille», en espérant «qu'ils pourront le faire en privé et en paix».

Pour rappel, les deux fils du roi sont en froid depuis plus de deux ans et l’interview accordée par Harry et Meghan à Oprah Winfrey, puis la sortie des mémoires d’Harry «Le Suppléant» en janvier 2023, dans lesquels il n’épargnait ni son aîné, ni sa belle-sœur. Un ouvrage qui a définitivement rompu les relations que William et Harry entretenaient.

Le duc de Sussex devrait d’ailleurs se déplacer sans son épouse lors de son voyage à Londres a par ailleurs estimé cet informateur pour qui la venue de Meghan est «improbable (…) étant donné les inquiétudes d'Harry concernant la sécurité (de sa famille sur place ndlr) et les tensions familiales persistantes». La présence de Meghan ne «faciliterait pas les démarches de réconciliation», a-t-il souligné, expliquant par ailleurs que des «délibérations» quant à la venue de la duchesse et de ses enfants étaient encore en cours.

«Si cela se produit, une réunion pourrait être organisée uniquement pour le bien des enfants, mais ce sera un long chemin et ce n’est pas quelque chose sur lequel William et Kate se concentrent en ce moment», a également fait savoir cette source, fermant encore un peu plus la porte à des retrouvailles.