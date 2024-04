Henry Cavill : l'acteur attend son premier enfant avec sa compagne Natalie Viscuso

Trois ans après avoir officialisé leur relation, Natalie Viscuso et l’acteur Henry Cavill s’apprêtent à accueillir leur premier enfant.

Une mission de taille pour Superman. Lors de la première de son nouveau film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», Henry Cavill, célèbre pour son rôle dans la série «The Witcher», a confirmé à Access Hollywood que lui et sa compagne Natalie Viscuso attendaient leur premier bébé.

«Natalie et moi somme tous les deux très excités. Je suis sûr que vous en verrez beaucoup plus», a-t-il répondu au journaliste.

Plus tôt dans la journée, sa compagne, ancienne vice-présidente des studios chez Legendary Entertainment, a dévoilé son imposant ventre alors qu’elle sortait d’un hôtel main dans la main avec Henry Cavill.

Une relation discrète

Lorsque le média a suggéré que son collègue Henry Golding avait influencé son envie d'être père, le comédien de 40 ans a répondu que «ce ne sont pas ses conseils qui m'ont motivé, mais plutôt l'influence de mes parents», en riant.

La nouvelle est survenue trois ans après l'officialisation de leur romance sur Instagram, en partageant une photo d'eux jouant aux échecs.

«C'est moi qui ai l'air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante Natalie ne me détruise aux échecs», avait-il écrit en légende.

Henry Cavill et Natalie Viscuso ont malgré tout préservé une grande partie de leur relation, ne se montrant en tant que couple sur le tapis rouge que fin 2022.