Selena Gomez : cinq ans après sa création, sa marque de maquillage évaluée à 2 milliards de dollars par Forbes

«Rare Beauty», la société américaine de maquillage et de cosmétiques fondée et détenue par la Selena Gomez est évaluée à 2 milliards de dollars (1,88 milliard d'euros), moins de cinq ans après son lancement, a rapporté Forbes.

Le célèbre magazine économique américain a sélectionné Katie Welch, la directrice du marketing de «Rare Beauty», pour figurer dans sa troisième liste annuelle «Forbes Entrepreneurial CMO 50», mettant ainsi en avant les cadres du marketing.

