«C'est vraiment épouvantable» : Brian Cox étrille Joaquin Phœnix pour sa performance dans «Napoléon»

Brian Cox, connu pour son rôle dans la série «Succession», a fustigé le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix dans le film «Napoléon» de Ridley Scott.

Lors d'une interview au HistFest de Londres, Brian Cox a pris son temps pour donner son point de vue - souvent acerbe - sur les films, les critiques de théâtre, les politiciens et les acteurs. Il s'est attardé en particulier sur Joaquin Phoenix, pour son rôle de l'empereur français Napoléon Bonaparte dans le film «Napoléon», sorti en 2023.

«Horrible. C'est horrible. Une performance vraiment horrible de Joaquin Phoenix», a-t-il déclaré. Il a poursuivi : «C'est vraiment épouvantable. Je ne sais pas à quoi il pensait. Je pense que c'est totalement sa faute, mais je crois que Ridley Scott n’a pas aidé ! Franchement, je l'aurais bien mieux joué que Joaquin Phoenix, je vous le dis ! Vous pouvez toujours dire que "ça reste du bon drama". Mais non, ce sont des mensonges.»

La star anglaise a ensuite plaisanté sur le nom Joaquin, en le faisant rimer avec «wacky», qui signifie farfelu en anglais : «Je pense qu'il porte bien son nom. Joaquin… wackeen… wacky. C'est une sorte de performance farfelue», a-t-il conclu.

Joaquin Phoenix à l'affiche de «Joker 2»

Le film historique, qui a suscité une polémique en France, n'a comptabilisé que 220 millions de dollars de recettes au box-office. Joaquin Phoenix n'a été nommé pour aucun prix pour ce rôle.

L’acteur est actuellement sur le tournage de «Joker : folie à deux» avec Lady Gaga, qui y incarne Harley Quinn. Le film est prévu pour le 2 octobre 2024.

Dirigé par Todd Phillips, le deuxième volet se déroule dans un univers distinct des autres films DC, avec une interprétation plus sombre et plus violente des personnages principaux.