Nicki Minaj : la rappeuse saluée par l'association PETA pour ses baskets végétaliennes

L'organisme PETA a félicité Nicki Minaj sur les réseaux sociaux pour sa nouvelle collection de baskets végétaliennes.

Une action louable. En pleine tournée mondiale baptisée «Pink Friday 2 World Tour», Nicki Minaj a reçu les éloges de l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) après la sortie d'une collection de baskets végétaliennes.

À l'occasion de sa première collaboration avec la marque de vêtements durables Løci, l'artiste de 41 ans a présenté onze nouveaux modèles de baskets végétaliennes, déclarant que c'est «un rêve absolu qui devient réalité» sur Instagram.

Après l’annonce, l'organisation de défense des droits des animaux a salué Nicki Minaj pour son approche éthique de la mode et des chaussures : «Appel à tous les barbs [nom donné aux fans de la star] Nous sommes ravis de voir que la nouvelle gamme de baskets #vegan de nickiminaj a épargné les vaches et les autres animaux en n'utilisant pas de cuir», a-t-elle écrit sur X, anciennement Twitter.

We’re excited to see that @NICKIMINAJ's new line of #vegan sneakers spared cows & other animals by not using leather pic.twitter.com/parDxKO2L5 — PETA (@peta) April 16, 2024

Une collection éthique

«Aucun animal n'a souffert pour cette ligne ! La collaboration avec Løci utilise des bouteilles recyclées, du nylon et du laiton recyclés, du liège, du bambou et du cuir biologique au lieu de matériaux d'origine animale !», peut-on lire dans un visuel partagé par l’entité à but non lucratif.

Selon le site Web de la société, la collaboration Nicki Minaj «incarne le style audacieux et dynamique de Nicki», mélangeant le «chic haute couture» avec son amour du streetwear, à travers ces onze modèles proposés de 185 dollars à 200 dollars.