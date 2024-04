Taylor Swift : la chanteuse évoque ses anciens compagnons dans son nouvel album «The Tortured Poets Department»

Le nouvel album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», sorti ce vendredi 19 avril, évoque plusieurs anciennes relations de la superstar.

Retour dans le passé. Très attendu par les fans, le 11ème album studio de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», sorti ce vendredi 19 avril, comportent de nombreuses références à ses anciens compagnons.

Lorsque le nouvel album intitulé «The Tortured Poets Department» a été annoncé lors des Grammy Awards 2024, les fans de la superstar ont rapidement pensé que le titre pourrait faire allusion à son ancien petit ami, l'acteur Joe Alwyn, qui avait indiqué appartenir à un groupe WhatsApp nommé «The Tortured Man Club» avec des amis.

Le couple aurait rompu début 2023 après six ans de vie commune. Ainsi, le cinquième morceau du projet, emplacement réservé à la chanson la plus significative de chacun des albums de l'artiste, «So Long, London», pourrait être un clin d'œil à son morceau «London Boy», sorti en 2019, qui aurait été inspiré par son ancien conjoint.

Ce dernier est notamment né et a grandi dans la ville anglaise, où Taylor Swift a déménagé peu de temps après le début de leur relation. Dans les paroles, la star fait allusion à des projets de mariage, en chantant : «Tu as juré que tu m'aimais, mais où étaient les indices ? (...) Je suis morte sur l'autel en attendant la preuve». Elle explique également être contrariée de devoir quitter Londres qu'elle dit «aimer» : «Je suis juste en colère parce que j'ai adoré cet endroit».

Un clin d'œil à son compagnon

Cependant, l'opus semble aborder principalement sa relation passée avec Matty Healy, le chanteur du groupe The 1975. Dans la chanson «Fortnight», en collaboration avec Post Malone, l'artiste de 34 ans a décrit un homme avec lequel elle a eu une courte idylle pendant deux semaines, mais qui, après leur rupture, a réussi à la rendre «alcoolique fonctionnelle».

En outre, elle a également exprimé ses reproches envers une personne «aux yeux étoilés» dans un costume de Témoin de Jéhovah qui «a gâché un été étincelant» en la «ghostant» [Rompre soudainement tout contact sans fournir d'explication] après leur romance éphémère dans «The Smallest Man Who Ever Lived». Une description collant avec celle du leader de The 1975, remarqué pour ses costumes sur la scène comme dans la vie.

Taylor Swift a en effet eu une brève histoire d'amour avec le fils des stars Denise Welch et Tim Healy, après sa séparation avec Joe Alwyn. Le couple, qui s'est formé en 2014, a renoué l'année dernière pour une courte période, se séparant début juin dernier après moins d'un mois ensemble.

Si la musicienne s'est remémoré ses ruptures passées, elle n'a pourtant pas omis son petit-ami actuel, le joueur de football américain Travis Kelce, surtout dans «The Alchemy», abordant des thèmes liés au football américain, comme l'équipe, la série de victoires, le trophée ou encore la ligue.