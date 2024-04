50 ans de Victoria Beckham : les cinq Spice Girls réunies au cours d'une fête survoltée pleine de stars

Victoria Beckham a, ce samedi, organisé une énorme fête pour son 50e anniversaire à laquelle ont participé de nombreuses célébrités ainsi que les autres membres du groupe Spice Girls.

Victoria Beckham a fêté ses 50 ans cette semaine et elle a ce samedi organisé une fête d'anniversaire au club Oswald, situé dans le quartier de Mayfair à Londres. L’épouse de David Beckham y a convié de très nombreuses stars, dont les quatre autres membres du groupe Spice Girls avec qui elle se produisait dans les années 1990 avant de se reconvertir dans le milieu de la mode.

Victoria Beckham a ainsi été rejointe au cours de la soirée par Mel B, Mel C, Emma Bunton et Geri Halliwell et l’ambiance avait l’air survolté. Les cinq chanteuses sont même montées sur scène ensemble et ont joué sur l'enregistrement de «Stop», en témoigne une vidéo postée sur Instagram par un David Beckham, manifestement très heureux de ces retrouvailles.





Parmi les convives se trouvaient bien sûr les enfants de Victoria et David Beckham - Brooklyn, Romeo, Cruz, et Harper - mais aussi des célébrités internationales dont Tom Cruise, Guy Ritchie, Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley, Marc Anthony ou encore Eva Longoria.

Ce mercredi 17 avril, jour officiel de l’anniversaire de son épouse, David Beckham avait déjà entamé les festivités. Selon le Sun, il aurait emmené Victoria dans le sud de la France à bord d'un jet privé pour se rendre au restaurant La Colombe d’Or, à Saint-Paul de Vence sur la Côte d'Azur, «une de leurs adresses préférées».

Une femme «accomplie»

Victoria Beckham a ce jour-là partagé une vidéo mettant à l'honneur son enfance, sa vie de famille et ses réussites professionnelles.

Quelques jours plus tôt, elle avait posté un message sur son passage à la cinquantaine. «Alors que je m'apprête à atteindre la cinquantaine (en talons, bien sûr !), je me sens incroyablement chanceuse d'avoir atteint cette étape. Bienheureuse, mais aussi accomplie et profondément contente. Pas seulement de ma situation en tant que femme, mais aussi du chemin parcouru par mes marques de mode et de beauté. Mon ambition a toujours été de responsabiliser les femmes et de leur permettre de se sentir comme la meilleure version d'elles-mêmes. Pour moi, cela signifiait faire confiance à mon instinct et ne jamais faire de compromis sur ma vision créative», a-t-elle écrit.

«Je crois que tu peux être beaucoup de choses. Une pop star, une mère, une épouse, une créatrice… Ma passion a toujours été de rêver grand, puis de rêver encore plus grand ! Croyez en vous d’abord – tout le monde suivra. Et si vous êtes vraiment chanceux, vous trouverez quelqu’un qui croit en vous encore plus que vous. @DavidBeckham, je serai éternellement reconnaissante pour ton amour et ton soutien inconditionnels, ainsi que pour nos magnifiques enfants», a-t-elle conclu.