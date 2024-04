Eminem célèbre ses 16 ans de sobriété en partageant un symbole fort de sa lutte contre la toxicomanie

Connu pour ses graves problèmes d'addictions, Eminem a célébré ses 16 ans de sobriété ce samedi avec une photo postée sur son compte Instagram.

Parce que dans cette lutte acharnée contre l'addiction chaque jour compte, Eminem a tenu à fêter ses 16 ans de sobriété avec ses fans, partageant la nouvelle de cette étape ce samedi 20 avril sur Instagram avec la photo d’une médaille commémorant son exploit.

Le rappeur de 51 ans avait précédemment déclaré que c'est une overdose de médicaments qui avait failli lui être mortelle en 2007 (laquelle était survenue après une overdose de méthadone quelques mois auparavant) qui l'avait motivé à devenir sobre alors qu'il consommait «une dizaine de cachets par jour» de puissants somnifères et anxiolytiques.

«Je me souviens quand je suis devenu sobre pour la première fois et que toutes ces conneries étaient hors de mon système, je me souviens avoir été vraiment heureux et tout était encore putain de nouveau pour moi», avait-il confié en 2022 pour le Podcast Paul Pod.

En 2015, dans un entretien pour le Men’s Journal, il avait remercié ses enfants de l’avoir aidé à rester sobre, aussi expliqué combien le sport avait pris une place capitale dans sa vie. «Quand je suis sorti de cure de désintoxication, j'avais besoin de perdre du poids, mais je devais aussi trouver un moyen de fonctionner sobre», avait-il dit, évoquant des difficultés pour s’endormir depuis qu’il avait arrêté les drogues.

«Alors j'ai commencé à courir. Cela m’a donné un effet naturel d’endorphine, mais cela m’a aussi aidé à dormir, donc c’était parfait. Il est facile de comprendre comment les gens remplacent la dépendance par l'exercice. Une addiction pour une autre mais qui est bonne pour eux», avait-il ajouté.

Le rappeur s’est fait très discret ces dernières années, même si en 2022, il a publié «Curtain Call II», une compilation de ses meilleurs morceaux depuis son album «Relapse» (2009) et qu'il a fait cette année-là une apparition à la mi-temps du Super Bowl.

Eminem joined Ed on stage in Detroit!



They did Stan and Lose Yourself. pic.twitter.com/eVUFXfIavh — Ed Sheeran News (Fanpage) (@EdSheeran_EU) July 16, 2023

En juillet 2023, le rappeur a surpris ses fans en rejoignant Ed Sheeran sur scène lors d'un concert à Détroit, pour y interpréter ses deux tubes culte «Stan» et «Lose Yourself». Fallait-il y voir l'amorce d'un retour ? Lors d’une interview dans l'émission de Jimmel Kimmel ce 19 mars 2024, Dr. Dre a assuré que le rappeur reviendrait avec un nouvel album cette année. Pour l’instant le mystère demeure toujours sur cet opus qui sortirait donc quatre ans après «Music to Be Murdered By».