Tony Parker : qui est Agathe Teyssier, la jeune femme qui serait la nouvelle compagne de l'ancien champion ?

Tony Parker aurait retrouvé l’amour. L’ancienne star du basket serait en couple avec une jeune femme nommée Agathe Teyssier.

Il y aurait de l’amour dans l’air. L'ancien basketteur français Tony Parker et Agathe Teyssier font parler d'eux depuis qu'ils sont apparus dans des stories Instagram postées dans la nuit de ce samedi 20 au dimanche 21 avril, alors qu’ils se trouvaient vraisemblement ensemble au festival californien de Coachella. Pour les observateurs, pas de doute, ils sont en couple.

Séparé de la joueuse de tennis Alizée Lim, comme il l’avait lui-même fait savoir le 8 février dernier, Tony Parker en pincerait pour la jeune femme originaire d'Ardèche.

«Ça a pris 42 ans, mais ça en valait la peine», a-t-il écrit dans une des story, en légende d’une photo de lui en compagnie de celle que la presse people appelle déjà «sa compagne».

Âgée de 32 ans - soit neuf de moins que l’ancien sportif professionnel - Agathe Teyssier est mannequin et pose pour de très grandes marques telles que Garnier, Lancôme, Dior ou encore Cartier. Elle est aussi connue pour avoir été en couple avec deux stars de télé-réalité : Julien Bert puis Bastien Grimal, alias Bastos.

Un ex très déçu

Ce dernier affirme d’ailleurs que la mannequin l'a quitté pour le sportif. «Pour mon anniversaire, je découvre que mes soupçons étaient fondés. Mon ex est partie avec Tony Parker pendant que j'étais à Montréal. Je me suis vraiment fait prendre pour un pigeonneau. Je vais tout casser. Je savais qu'elle était tout le temps avec lui quand j'étais à Montréal et quand je suis rentré, tout était différent et elle m'a tej. Je savais après qui je passais, j'ai ignoré ça, je n'aurais pas dû», avait-il récemment affirmé sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo ci-dessous, il dit avoir reçu depuis interdiction de parler des deux intéressés.

Pour mémoire, Tony Parker a été marié à Eva Longoria de 2007 à 2010. Il a par la suite épousé la journaliste Axelle Francine avec qui il a eu deux garçons, avant de divorcer en 2020. En mars 2021, le désormais homme d’affaires et intervenant de l'émission «Qui veut être mon associé ?» avait révélé partager la vie de la joueuse de tennis Alizé Lim. «Après trois années de vie commune, Alizé et moi avons décidé de mettre fin à notre relation. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait à propos de cet aspect de ma vie privée. Merci pour votre compréhension», avait-il écrit en février dernier. En dira-t-il bientôt plus sur sa supposée romance avec Agathe Teyssier ?