«Ce n'est pas la Journée des Grands-Pères» : Michael Douglas souffre de sa différence d'âge avec ses enfants

L’acteur Michael Douglas, qui soufflera ses 80 bougies en septembre, confie que sa grande différence d’âge avec ses enfants a parfois regrettablement porté à confusion, et l’empêche désormais de partager certaines activités avec eux.

Père sur le tard de Dylan, 23 ans, et de Carys, 21 ans, enfants qu'il partage avec l’actrice Catherine Zeta-Jones, 54 ans, Michael Douglas, bientôt 80 printemps, a vécu un moment particulièrement gênant en leur rendant visite à l’université, a-t-il récemment relaté dans une interview pour le Telegraph.

«Ce n'est pas la Journée des Grands-pères, c'est la Fête des Parents», s’est-il ce jour-là (douloureusement) entendu dire. «C'était une période difficile», ne cache pas l’acteur.

Alors que ses deux enfants sont aujourd’hui adultes, le poids des années se fait aujourd’hui plus lourd que jamais sur ses épaules, a-t-il également expliqué. Il lui est en effet maintenant impossible de les suivre dans toutes leurs activités, en particulier sportives, regrette-t-il. «J'ai atteint le point de non-retour en termes de ski et de quelques autres activités dont je ne suis plus capable, d'aucune manière», a-t-il ainsi admis.

Père comblé

Michael Douglas est néanmoins un père comblé. «Je dois remercier mes enfants, Dylan et Carys. Ce sont tout simplement des êtres extraordinaires. Je dois probablement certainement remercier leur mère et Catherine. Ils ont juste été une joie. Nous n'avons eu aucun problème en soi. Nous avons passé un très bon moment, une belle vie ensemble. Dylan n'est plus scolarisé maintenant et Carys a encore une année d'université», a-t-il détaillé au Telegraph. «Mais ils nous ont apporté, à Catherine et à moi, énormément de joie», a-t-il encore souligné.

Sans enfants sous leur toit depuis quelques années, son épouse et lui en profitent pour voyager plus qu’auparavant, a-t-il aussi dit. «Nous pouvons nous déplacer beaucoup plus que ce que nous avions l'habitude de faire quand nous élevions deux enfants dans la cinquantaine, la soixantaine et jusqu'à 70 ans.»

Michael Douglas reconnaît par ailleurs avoir accordé beaucoup plus de temps à ses deux plus jeunes enfants qu’à son aîné, Cameron, âgé aujourd’hui de 45 ans, fruit de ses amours avec son ex-femme Diandra Luker. A l’époque où Cameron était enfant, le planning de tournage de l'acteur était si chargé qu’il n’avait pas de temps à lui consacrer. Pour le garçon ce n’était donc jamais ni le jour des pères, ni celui des grands-pères. Si leurs relations ont un temps été houleuses, aujourd'hui elles sont apaisées et il n'est pas rare de voir Cameron accompagner son père à des événements publiques.