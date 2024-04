Céline Dion de retour : la chanteuse pose en couverture de Vogue France

Deux ans après avoir été diagnostiquée du «syndrome de la personne raide», la chanteuse Céline Dion, âgée de 56 ans, pose pour le numéro de mai du célèbre magazine de mode Vogue France.

Depuis qu’elle souffre du «syndrome de la personne raide», une pathologie affectant le système nerveux central, Céline Dion se fait rare. Mais la chanteuse québécoise fait tout pour se remettre sur pied. C’est en effet ce qu’elle a révélé dans une longue interview accordée au prestigieux magazine Vogue France, pour lequel la diva de 56 ans a pris la pose.

Sur l’une des couvertures, Céline Dion apparaît en shorty, vêtue d’une large chemise blanche signée Balenciaga et d'un collant semi-opaque. Sur la deuxième, l'icône mondiale porte un volumineux manteau rose poudré, confectionnée par la Maison Alaïa.

«je suis une femme qui se sent très forte pour avancer»

Disponible dès le 24 avril, le numéro du mois de mai est titré «Le grand retour de Céline Dion», ce qui pourrait laisser entendre que l’interprète de «All by myself», qui a dû annuler sa dernière tournée, s’apprête à revenir prochainement sur le devant de la scène, micro à la main.

«Je suis honorée de faire un photoshoot pour Vogue France. Je suis très fière qu’à 55 ans, on me demande de révéler ma beauté. Mais c’est quoi la beauté ? La beauté, c’est vous, c’est moi, c’est l’intérieur, ce sont nos rêves, c’est aujourd’hui, a déclaré Céline Dion, avant d'ajouter : «Aujourd’hui, je suis une femme qui se sent très forte pour avancer».

«une thérapie athlétique physique et vocale»

Ainsi, les fans peuvent-ils s’attendre à la revoir sur scène dès cette année ? Elle l’ignore. «Je ne peux pas vous dire: 'Oui, dans quatre mois.' Je ne sais pas… Mon corps me le dira», a-t-elle expliqué. Une chose est sûre, elle «travaille fort» pour retrouver le plus vite possible son public, qui l'a toujours soutenue.

Au fil de cet entretien, la star est revenue sur son combat contre la maladie, affirmant devoir suivre cinq jours par semaine, «une thérapie athlétique physique et vocale». «Je travaille autant les orteils, que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix…», a-t-elle confié auprès de Vogue France.

«Il y a une chose qui ne s’arrêtera jamais, c’est de vouloir. C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination», a poursuivi la maman de René-Charles et des jumeaux Eddy et Nelson.