Kim Kardashian a perdu plus de 100.000 abonnés sur Instagram à cause de Taylor Swift

La femme d'affaires et influenceuse Kim Kardashian a perdu plus de 100.000 abonnés sur Instagram depuis la sortie du nouvel album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department».

Un règlement de compte musical. Dans son dernier album, intitulé «The Tortured Poets Department», Taylor Swift s’est amusée à faire plusieurs références à ses anciennes relations amoureuses et à glisser quelques indices et autres messages codés, comme dans sa chanson «thanK you aIMee».

Si la star de la pop a choisi de mettre en lettre capitale le «K», le «I» et le «M» (Kim), ce n’est pas par hasard. En réalité, cette chanson, qui résonne comme un hymne de vengeance, vise la célèbre influenceuse Kim Kardashian, avec qui la chanteuse est en froid depuis plusieurs années.

Dans cette chanson, elle qualifie notamment l’ex-femme de Kanye West de «statue en bronze couleur auto-bronzant». «Je ne peux pas pardonner ce que tu m'as fait ressentir», disent les paroles.

Très vite, de nombreux fans de la chanteuse ont alors pris d’assaut le compte Instagram de Kim Kardashian en commentant «thanK you aIMee». Ce n’est pas tout. Les Swifties se sont également désabonnés de son compte. Résultat, la maman de North West a perdu plus de 100.000 abonnés, rapporte le site TMZ, en sachant qu'il lui en reste tout de même plus de 360 millions.

une histoire qui remonte à 2016

Pour mémoire, cette querelle de stars a commencé en 2016. Cette année-là, lors d’un show au Madison Square Garden de New York, Kanye West avait réservé quelques paroles de sa chanson «Famous» à l’intention de Taylor Swift, affirmant qu’il avait rendu cette «sal***» célèbre, selon ses propres mots.

Quelques jours plus tard, sur la scène des Grammy Awards, Taylor Swift avait alors répondu au rappeur – sans jamais le citer – en expliquant qu’elle ne devait rien à personne. Après quoi, Kim Kardashian, alors en couple avec le rappeur, en avait remis une couche auprès du magazine GQ, en affirmant que la chanteuse savait pour les paroles et qu’elle avait donné son accord.

«Elle savait ce qui allait se passer. Et tout à coup, elle a fait comme si elle ne savait rien. Je le jure, mon mari en a pris plein la gueul* pour ça alors qu’il a suivi le protocole et l'a appelée pour avoir son autorisation. Quel rappeur appelle une fille pour avoir son approbation sur une phrase de sa chanson ?», avait-elle poursuivi.

Quant aux représentants de Taylor Swift, ils avaient à l'épqoue affirmé que si la chanteuse reconnaissait avoir eu une conversation téléphonique avec le rappeur en janvier 2016, elle n’avait jamais entendu la chanson en question et ignorait que Kanye West allait utiliser le terme de «sal***» à son propos. Depuis, le torchon brûle entre l’interprète de «Cruel Summer» et la star de télé-réalité qui, pour l'heure, n'a pas réagi à la chanson de sa rivale.