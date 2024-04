La tiktokeuse Eva Evans est décédée à l'âge de 29 ans

La tiktokeuse américaine Eva Evans a rendu son dernier souffle à seulement 29 ans. C’est sa sœur qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Elle n’avait que 29 ans. L'influenceuse américaine et star de Tiktok Eva Evans, est décédée ce dimanche 21 avril, a annoncé sa sœur Lila Joy. «Ma famille a appris que notre douce, fabuleuse, créative, attentionnée et hilarante Eva, ma magnifique sœur, est décédée», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

«Je me retrouve toujours dans un cycle constant de déni et d'acceptation, donc je sais à quel point cette nouvelle sera difficile à gérer», a-t-elle poursuivi, sans révéler la cause du décès.

Suivie par plus de 300 000 abonnés sur l’application Tiktok, Eva Evans était surtout connue pour ses vidéos humoristiques, qui cumulaient des millions de vues. Elle aimait également montrer sa vie new-yorkaise et partager des bons plans. Sa dernière vidéo a été publiée trois jours avant sa mort.

Par ailleurs, Eva Evans était connue pour avoir co-réalisé la mini-série «Club Rat», dans laquelle elle incarne une influenceuse qui tente de faire à nouveau des rencontres à New York après une rupture devenue virale.