Le styliste Simon Jacquemus est devenu papa de jumeaux

Le styliste Simon Porte Jacquemus a annoncé être devenu père d'une petite fille et d'un petit garçon, avec son mari Marco Maestri.

La famille s’agrandit. Le créateur français Jacquemus et son mari Marco Maestri ont accueilli une petite fille et un petit garçon. Le styliste de 34 ans a partagé la bonne nouvelle lundi 22 avril sur son compte Instagram, révélant le prénom de ses enfants.

«Mia et Sun, bienvenue sur terre nos amours. On vous aime tellement», a noté Simon Porte Jacquemus, en commentaire d’une photographie de ses deux bébés, sur laquelle on aperçoit les mains des nouveau-nés et leur bracelet de naissance. Deux bambins nés ce samedi 20 avril.

Un rêve devenu réalité

Une naissance qui comble les deux papas, qui filent le parfait amour depuis cinq ans. Fiancés en juin 2021, le couple s'est dit «oui» le 27 août 2022 dans le sud de la France. «Notre rêve s'est réalisé avec vous. Papa Marco et papa Simon», poursuit le créateur, signant son message en son nom et en celui de son époux, Marco Maestri, directeur de l'agence digitale Yoann and Marco.

Une annonce saluée par plusieurs personnalités, de Victoria Beckham à Carla Bruni, en passant par Juliette Armanet ou encore Sophie Fontanel.