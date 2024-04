William et Kate Middleton : leur fils Louis prend la pose pour son sixième anniversaire (photo)

Le prince William et Kate Middleton ont partagé une photo de leur fils, Louis, à l’occasion de ses 6 ans, ce mardi 23 avril. Il s’agit du premier cliché d’un de leurs enfants diffusé sur les réseaux sociaux officiels, depuis l’affaire de la photo retouchée le jour de la fête des mères.

Un sourire radieux. Louis, le plus jeune des enfants princiers, souffle sa sixième bougie ce mardi 23 avril. L’occasion pour le prince William et Kate Middleton de partager un cliché montrant le jeune garçon tout sourire, allongé sur un plaid, dans l’herbe. «Bon sixième anniversaire, prince Louis ! Merci pour tous vos vœux en ce jour», peut-on lire dans le message posté sur le compte X officiel du prince et de la princesse de Galles.

Happy 6th Birthday, Prince Louis!





Thank you for all the kind wishes today.





The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO

