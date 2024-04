Anna Sawai : tout savoir sur l'actrice de Shogun dont tout le monde parle

Ses fans espèrent ardemment la voir remporter des prix pour son rôle dans la série «Shogun», qui vient de s'achever. Mais qui est Anna Sawai, actrice dont la carrière, à l'âge de 31 ans, est déjà très riche ?

Son rôle de Lady Mariko a marqué les esprits. Star de la série «Shogun» dont tout le monde parle, Anna Sawai est née le 11 juin 1992 à Wellington, en Nouvelle-Zélande de parents d'origine japonaise - une mère professeure de piano et un père employé dans une entreprise d’électronique - mais elle a entamé sa carrière d'actrice au Japon à l'âge de 11 ans, après y avoir déménagé l'année précédente.

En 2004, elle a joué dans une production scénique à Tokyo et cinq ans plus tard, elle a fait ses débuts au cinéma dans le film d'arts martiaux «Ninja Assassin». La jeune femme a ensuite, à l'âge de 21 ans, mis sur pause sa carrière d’actrice pour devenir chanteuse principale du girlsband FAKY, qui l’a rendue très populaire au Japon.

Une apparition dans «Fast & Furious 9»

Elle a quitté le groupe après cinq ans pour reprendre sa carrière d'actrice, et a en 2019 décroché un rôle dans la série policière de la BBC, «Giri/Hagi». Elle est ensuite apparue dans «Fast & Furious 9», en 2021, dans le rôle d'Elle Lue. Anna Sawai a également participé aux séries «Pachinko» et «Monarch : Legacy of Monsters», sur Apple TV.

La série «Shogun», dans laquelle elle joue le rôle principal, a été acclamée dans le monde entier mais ne connaîtra a priori pas de saison 2. En attendant, ses fans se mobilisent sur la Toile pour que leur idole reçoive des prix d'interprétation cette année.