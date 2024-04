Céline Dion évoque son combat contre la maladie : «J'espère que nous trouverons un miracle… Mais pour l'instant, je dois apprendre à vivre avec»

Céline Dion s’est confiée sur sa vie avec le syndrome de la personne raide, disant qu'elle espère toujours «que nous trouverons un miracle», mais qu'elle doit pour l’instant apprendre «à vivre avec».

Dans une nouvelle interview accordée à Vogue France, la chanteuse canadienne Céline Dion a évoqué le syndrome de la personne raide, ce trouble neurologique auto-immun rare à l'origine d'une raideur musculaire progressive et des spasmes douloureux qui l’affecte et l’a contrainte à mettre sa carrière sur pause.

Suite à son diagnostic en décembre 2022, Céline Dion a en effet interompu sa tournée et est restée largement à l'écart des projecteurs, en dehors de son apparition surprise aux Grammys en février dernier. La maladie «elle est toujours en moi et pour toujours (...) Je dois apprendre à vivre avec», a-t-elle déclaré dans une interview pour Vogue France.

«J’ai commencé par me dire : pourquoi moi ? Qu’est-il arrivé ? Qu’ai-je fait ? Est-ce que je suis responsable ?», a-t-elle confié quant à sa réaction après le diagnostic. «La vie ne vous apporte pas de réponses. Il faut simplement la vivre !», a-t-elle poursuivi.

Un jour à la fois

«J’ai cette maladie pour une raison inconnue. J’ai deux choix. Ou je m’entraîne comme une athlète et je travaille super fort ou je me déconnecte et c’est terminé, je reste chez moi, j’écoute mes chansons, je me mets devant mon miroir et je chante pour moi-même. J’ai choisi de travailler de tout mon corps et de toute mon âme, de la tête aux pieds avec une équipe médicale, a-t-ele dit. Je veux être la meilleure de moi-même. Mon but est de revoir la tour Eiffel ! (...) J'ai cette force en moi. Je sais que rien ne va m’arrêter».

Sur un éventuel retour sur scène dans un futur proche, la chanteuse reste néanmoins prudente : «Je ne peux pas vous répondre. Parce que pendant quatre ans, je me suis dit que je n’y retournerai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête…».

Elle a conclu ainsi : «Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire : ‘Oui, dans quatre mois.’ Je ne sais pas… Mon corps me le dira».