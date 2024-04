Kim Kardashian pose avec l’ancienne meilleure amie de Taylor Swift dans un nouvel épisode de leur rivalité (photo)

Kim Kardashian a partagé, en forme de revanche, une photo d'elle avec l'ancienne meilleure amie de Taylor Swift, après la sortie de la chanson «Thank You aIMee», qui figure sur le dernier album de la chanteuse. Et dont les paroles piquantes semblent être destinée à l'ex-femme de Kanye West.

C'est reparti pour la guerre ? Quelques jours après la sortie de la chanson «thanK you aIMee», du nouvel album de Taylor Swift, qui semble traiter de son désaccord avec Kim Kardashian, cette dernière a publié une photo d'elle-même avec Karlie Kloss, l'ancienne meilleure amie de la chanteuse.

Lors d'une fête d'anniversaire, Kim Kardashian a partagé sur Instagram, le 23 avril, une série de clichés datant de 2022, dont l'une avec sa sœur Khloe Kardashian, la rédactrice en chef de W Magazine Sara Moonves, et la danseuse Karlie Kloss, cette dernière ayant longtemps été considérée comme la meilleure amie de Taylor Swift.

||@NiallOfficial stuns in new photo with Kim Kardashian and Karlie Kloss pic.twitter.com/DQXLaXoaA8

— (@gl0rioussunrise) April 23, 2024