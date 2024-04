Natalie Portman : 550 m2, tour Eiffel… Tout savoir sur le nouvel hôtel particulier à 15 millions d'euros de la star à Paris

La célèbre actrice américaine Natalie Portman aurait acquis, en septembre 2023, un hôtel particulier de 550 m2 à Paris, avec une vue imprenable sur les jardins du Champ-de-Mars et la tour Eiffel.

Une véritable perle rare. Pour la coquette somme de 15,2 millions d'euros, l'actrice américaine Natalie Portman s'est offert un hôtel particulier rue Charles Floquet, dans le 7e arrondissement de la capitale, en bordure des jardins du Champ-de-Mars à deux pas de la tour Eiffel, selon les informations de Challenges.

Mis en vente par l’agence Philippe Menager-Nicolas Hug, ce bien parisien de 550 m2, datant de 1912, a été entièrement rénové, ouvrant sur un patio, un jardin et une terrasse avec une vue dégagée sur le Champ-de-Mars.

Un quartier huppé

Anciennement occupé par des squatteurs dans les années 2000, cet hôtel particulier dispose d'un rez-de-chaussée surélevé, avec bureau et espace bibliothèque, et d'un rez-de-chaussée inférieur comportant une cuisine ouverte avec salle à manger, une salle de sport et d'une chambre avec salle de bains.

Au premier étage se trouvent deux grandes suites avec chacune leur salle d'eau et dressing, comme le décrit le site d'immobilier de collection, Philippe Menager Nicolas Hug. Trois chambres avec salle de bains sont comprises au deuxième étage, et autre de 25 m2 avec terrasse au troisième.

Enfin, au quatrième étage, il est possible d'admirer le Champ-de-Mars depuis une pièce de réception sous verrière. Le logement a également l'avantage d'avoir un sous-sol comportant un atelier, une buanderie, une cave, une cave à vin et un parking de 180m2.

Divorcée depuis février dernier avec son ex-mari Benjamin Millepied, l'actrice oscarisée pour le film Black Swan vit désormais dans le même quartier que le roi du Maroc Mohammed VI, ou encore le cofondateur de l'application Whatsapp, Jan Koum.