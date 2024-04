Elisabeth Moss raconte comment elle s'est fracturé la colonne vertébrale lors du tournage de sa nouvelle série «The Veil»

Elisabeth Moss, la star de «The Handmaid's Tale» raconte comme elle s'est fracturé la colonne vertébrale lors du tournage d’une scène d'action de sa nouvelle série «The Veil» (FX/Hulu).

Alors que l’ultime saison de «The Handmaid’s Tale» ne sera diffusée qu’en 2025, son actrice principale Elisabeth Moss est ce mois-ci de retour dans une nouvelle série pour FX, un show d’espionnage en six épisodes intitulé «The Veil», écrit par Steven Knight («Peaky Blinders») et réalisé par Daina Reid et Damon Thomas.

Elisabeth Moss y incarne Imogen, un agent infiltré du MI6 qui tente d'arrêter une attaque terroriste de l'Etat islamique prévue contre les États-Unis. Faisant cette semaine la promotion de cette nouvelle série, qui sera diffusée sur Hulu à partir de ce 30 avril, l’actrice a parlé de sa grave blessure survenue lors du tournage de l'épisode 2, dans lequel son personnage et une commandante présumée de l'EI nommée Adilah (Yumna Marwan) traversent Istanbul, et Imogen doit repousser une attaque d'un assaillant sur un toit au-dessus du Grand Bazar. «La scène que vous voyez dans la série correspond en fait à la deuxième fois où nous l’avons tournée, environ six semaines plus tard», explique Elisabeth Moss dans une interview pour Variety. «La première fois que nous avons tourné, j'ai heurté un mur dans le mauvais sens, disons, et je me suis retrouvée allongée sur le toit pendant quelques heures.»

Enceinte de son premier enfant

Elisabeth Moss n’a pas pour autant abandonné le tournage, elle est même apparue dans une scène le lendemain, mais avec une mobilité limitée, étant donné qu’elle s'était «très gravement fracturé une vertèbre», a dit la productrice Denise Di Novi. «En fait, nous avons tourné le lendemain à l'aéroport, ce sont les scènes de l'aéroport de Paris que vous voyez [dans l'épisode], et j'ai en fait le dos cassé», a dit Elisabeth Moss. Je me suis dit : «Écoute, je vais mettre une couverture verte sur moi et ils pourront arranger ça en post-production.» Si cette scène a fini par se dérouler avec elle, elle craignait vraiment de ne pas pouvoir poursuivre le tournage.

«Je ne savais pas si nous allions pouvoir revenir tourner sur ce toit du Grand Bazar d'Istanbul», dit-elle. «Ce n'est pas comme si c'était une chose facile à réaliser. Mais heureusement (...) nous avons pu revenir en arrière et tourner à nouveau. C’était une opportunité incroyable». Denise Di Novi félicite le dévouement qu'a mis Elisabeth Moss dans la réalisation des cascades. «Je pense que c'était génial pour la série que Lizzie soit capable de rester dans son personnage et de conserver le personnage dans les scènes d'action. Elle a fait un énorme travail de préparation et de répétition.»

Plus tôt cette année, lors d'une apparition sur Jimmy Kimmel Live!, Elisabeth Moss a confirmé qu'elle était enceinte de son premier enfant.

Elle n'a pas révélé sa date d'accouchement ni l'identité de son partenaire lors de l'entretien. Elle était auparavant mariée au comédien américain et star de Saturday Night Live Fred Armisen, pendant un peu plus d'un an, en 2009, avant que leur divorce ne soit finalisé en 2011.