Taylor Swift : cité par la chanteuse, son ex Matty Healy réagit à son album «The Tortured Poets Department»

Après la sortie du dernier album de Taylor Swift, son ancien compagnon, Matty Healy, a finalement pris la parole concernant les paroles qui semblent faire référence à leur relation.

Une réaction attendue. Matty Healy, le leader du groupe The 1975, s'est exprimé sur les chansons qui feraient allusion à lui dans le 11e opus de son ex-petite amie, Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», sorti le 19 avril.

Matty Healy admits he hasn't listened to all of Taylor Swift's new album 'The Tortured Poets Department' but is "sure it's good." pic.twitter.com/pKNaSwaYRA

— Entertainment Tonight (@etnow) April 24, 2024