«Je parlais de son charisme et de sa notoriété» : Maïwenn clarifie ses déclarations polémiques à propos de Johnny Depp

La réalisatrice Maïwenn a exprimé sa déception sur le site de Variety, après une interview à The Independant, dans laquelle elle déclarait que l'équipe avait «peur» de Johnny Depp, la star de son film «Jeanne du Barry», précisant qu'elle faisait référence à «son charisme» et «sa notoriété».

«Une trahison». Maïwenn, connue pour avoir notamment réalisé «Polisse», a clarifié les déclarations faites lors d'une interview avec The Independent, il y a quelques jours, dans laquelle elle affirmait que son équipe avait «peur» de Johnny Depp lors du tournage de «Jeanne du Barry».

«Je dois être honnête. C'est difficile de tourner avec lui… Toute l'équipe avait peur parce qu'il a un humour différent et on ne savait pas s'il allait être à l'heure, ou s'il allait pouvoir dire ses répliques. Je veux dire, même s'il était là sur le plateau, à l'heure, l'équipe avait peur de lui», a-t-elle indiqué lors de l'interview.

Un propos que la scénariste a tenu à clarifier hier dans une déclaration à Variety, soulignant que rien dans le comportement de Johnny Depp sur le plateau n'avait fait peur à qui que ce soit.

Une aura déstabilisante

«Lorsque j'ai fait une remarque sur le fait que Johnny faisait "peur", je parlais de son charisme, de sa notoriété, de son statut de star, etc. J'ai été choquée quand j'ai découvert que le journal avait titré "L'équipe avait peur de [Johnny Depp]", parce qu'écrit ainsi, sans contexte et sans subtilité, ça ne veut absolument plus dire la même chose. Le journaliste n'a pas voulu saisir la subtilité de mes propos», a écrit Maïwenn.

«Je voudrais que les choses soient très claires : Johnny fait "peur" dans le sens où son charisme et son statut de "roi" sont impressionnants. J'aurais dû utiliser le mot "impressionnant" si j'avais su que [la rédactrice] Charlotte O'Sullivan utiliserait mes mots de manière aussi malveillante», a-t-elle poursuivi.

Dans l'entretien original mis en ligne par The Independent, Maïwenn aurait déclaré que l'interprète de Willy Wonka «ne voulait pas faire ce que le scénario exigeait» pendant le tournage de «Jeanne du Barry». Dans le film, Johnny Depp joue le rôle du roi Louis XV, et Maïwenn incarne sa célèbre courtisane, dont la présence à la cour de France scandalise la Cour du roi à Versailles.

Un retour remarqué

Projeté en avant-première au Festival de Cannes l'année dernière, l'œuvre a suscité beaucoup de controverses car il marquait le retour de l'acteur au cinéma, après le procès médiatisé qui l'opposait à son ex-femme Amber Heard.

Dans son communiqué à Variety, Maïwenn a précisé qu'elle n'avait que du respect pour son partenaire à l'écran. «Je veux être très claire : Johnny Depp est un immense acteur. L'un des plus grands. Il me rappelle beaucoup Brando - son génie et ses souffrances, sa générosité et ses paradoxes. Même si nous nous sommes disputés plusieurs fois sur le plateau, c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire totalement, et il est important pour moi de corriger mon propre récit parce que je me sens vraiment trahie par cette interview avec Charlotte O'Sullivan», a-t-elle expliqué.

La réalisatrice a ajouté que «Johnny Depp est une célébrité et un génie et oui, cela peut parfois effrayer certaines personnes».

Le film «Jeanne du Barry», sorti l'année dernière dans les salles françaises, a connu un grand succès au box-office. Il sera dans les salles américaines le 2 mai.