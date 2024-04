La navigatrice Maud Fontenoy a donné naissance à son cinquième enfant à 46 ans

Âgée de 46 ans, la navigatrice Maud Fontenoy a accueilli son cinquième enfant, une petite fille.

Une famille XXL. Maud Fontenoy est devenue maman pour la cinquième fois, ce mois-ci, à l'âge de 46 ans. «Je suis tellement heureuse de vous annoncer la naissance de ma 5ème petite merveille», a partagé la navigatrice sur ses réseaux, en commentaire d’une photographie de son nouveau-né, dévoilant au passage le nom et le sexe du bébé.

Une seconde fille

La sportive, première femme à avoir traversé l’océan Pacifique à la rame en 2005, et son époux Olivier Chartier, ont accueilli une petite fille. Un bébé qu'ils ont prénommé Eléa.

«Eléa pèse 2,300 kg et est en pleine forme», a détaillé Maud Fontenoy, très engagée dans la préservation des mers et des océans, via notamment sa fondation. Le couple est déjà parent d’un petit garçon, Côme, né en 2018.

«Elle est déjà couverte de mille bisous par ses frères et sœur», conclu la navigatrice également maman d’une fille, Hina, née en 2013, et de deux autres garçons, Loup, en 2014, qu’elle a eu avec le philosophe Raphaël Enthoven, et Mahé, son premier enfant né en 2008, fruit de son union avec le photographe Thomas Vollaire.