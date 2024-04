Anthony Colette en souffrance dans Danse avec les Stars : «il hurlait de douleur», fait savoir Caroline Margeridon

Au lendemain de la finale de «Danse avec les stars», ponctuée par les larmes à torrents du danseur Anthony Colette, visiblement souffrant, Caroline Margeridon évoque la douleur extrême de celui qui a accompagné Natasha St-Pier jusqu’à la victoire.

La 13e saison de Danse avec les Stars a pris fin, ce vendredi, avec la victoire de Natasha St-Pier. Marquée par le clash de la chanteuse avec Inès Reg, la compétition aura été très forte en (bonnes et mauvaises) émotions pour les deux candidates, mais aussi pour le danseur Anthony Colette qui était en binôme avec la chanteuse.

Ce dernier a d'ailleurs complètement lâché prise à l'annonce de leur victoire. Dans un état de souffrance manifeste à l’antenne, le visage pâle et tenant à peine debout, il a pleuré toutes les larmes de son corps pendant de longues minutes. «Il avait le dos en miettes», a confié une des candidates cette année, Caroline Margeridon.

Diminué par un lumbago

«Il a été submergé. Par l’émotion d’avoir gagné, mais aussi par la souffrance», a-t-elle déclaré auprès de nos confrères du Parisien, avant de poursuivre : «Il hurlait de douleur. S’il a tenu, c’est parce que le public l’a porté. Et parce que tous les danseurs, qui forment une vraie famille, le soutenaient, a-t-elle dit. Anthony prenait des tonnes d’antidouleurs. Même pour monter une marche, hier, il avait un mal de fou».

Diminué par un lumbago qui a bien failli le priver de la demie finale, Anthony Colette avait en effet, quelques jours plus tôt, évoqué sa souffrance sur Twitch. «J’ai vraiment mal. Je serre les dents. Je boîte un peu la journée parce que j’essaie de ne pas forcer et le soir quand je danse, j’ai de l’adrénaline dans le corps, j’y pense plus. Par contre, quand le prime est terminé, le lendemain matin, c’est une horreur. Vous ne savez pas à quel point j’ai mal». Il était donc vendredi soir plus que temps que la compétition se termine.