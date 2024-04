Britney Spears : la chanteuse s’en prend une nouvelle fois à sa famille sur les réseaux sociaux

Britney Spears sort de son silence après la récente bataille judiciaire avec son père. La vie de la chanteuse n'est pas de tout repos et elle n'y va pas par quatre chemins dans son dernier post Instagram.

«Ma famille m'a fait du mal», confie Britney Spears dans un message publié sur Instagram. La chanteuse vient de mettre fin à sa dernière guerre judiciaire avec son père. Jamie Spears réclamait pas moins de 2 millions de dollars de frais juridiques à sa fille, souhaitant être remboursé des dépenses engagées pendant, et depuis, la tutelle de l'interprète de «Baby One More Time».

Britney Spears et son père auraient trouvé un accord financier et conclu définitivement la bataille judiciaire débutée en 2021, au début des procédures de fin de tutelle. «Il n'y a pas eu de justice», a réagi la chanteuse dans un post Instagram publié ce dimanche matin.

Un message sans filtre

L'artiste aux 150 millions d'albums vendus n'a pas mâché ses mots dans son message partagé hier : «La façon dont j'ai été élevée, on m'a toujours enseigné la notion du bien et du mal, mais les deux personnes mêmes qui m'ont élevée avec cette méthode m'ont fait du mal».

Elle a également exprimé son désir de retourner en Louisiane, où elle a déménagé à l'âge de trois ans. Mais la chanteuse ne souhaite plus s'y rendre depuis la dégradation de sa relation avec ses parents, elle ajoute : «C'est drôle parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne leur ai pas dit en face» rapporte le site américain TMZ, qui a publié une capture du post Instagram, supprimé depuis.

Britney Spears a depuis supprimé son compte Instagram et la publication n'est donc plus visible actuellement.