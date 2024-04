«C'était bon délire» : Aya Nakamura revient sur sa soirée avec Brigitte Macron et Hélène Arnault

Dans un live diffusé sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Aya Nakamura est revenue sur cette vidéo devenue virale, dans laquelle elle apparaît au côté de Brigitte Macron lors d’un repas dans un restaurant parisien.

La semaine dernière, Aya Nakamura a posté sur son compte Snapchat une vidéo d’elle en train de dîner dans un restaurant parisien aux côtés d’Hélène Arnault, l’épouse du milliardaire Bernard Arnault, et de Brigitte Macron. Sans surprise, cette séquence a beaucoup fait réagir la Toile.

Aya Nakamura en compagnie de Brigitte Macron pic.twitter.com/ERGpxhba0k — Kultur (@Kulturlesite_) April 22, 2024

Face aux nombreuses interrogations de ses fans, la chanteuse franco-malienne a donc décidé de prendre la parole. Ce dimanche, Aya Nakamura a ouvert un live sur ses réseaux sociaux dans lequel elle revient sur cette fameuse soirée amicale et sa rencontre avec la Première dame.

«On a passé un bon moment toutes les trois et c’était cool»

«Vous parlez tout le temps de Brigitte Macron, mais moi, de base, c’est avec Hélène Arnault que je m’entends bien», a-t-elle déclaré en direct, face caméra. «Elle nous a gentiment proposées, à Brigitte et à moi, de nous rencontrer au restaurant».

Ensuite, «on est parties manger, ça s’est bien passé et c’était bon délire», a affirmé l’interprète de «Djadja» et de «Pookie».

Aya Nakamura s'exprime au sujet de la polémique avec Brigitte Macron pic.twitter.com/oNRpnvGLWd — Aya Nakamura Source (@ayasource) April 27, 2024

«On a bien mangé, c’est tout. Je ne me suis pas sentie avec la femme du président. On a passé un bon moment toutes les trois et c’était cool», a conclu Aya Nakamura, qui devrait chanter Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet prochain.