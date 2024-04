Le prince William et Kate Middleton dévoile une photo inédite pour leur 13e anniversaire de mariage

Kate Middleton et le prince William ont publié une photo inédite, sur les réseaux sociaux, ce lundi 29 avril, pour fêter leur 13e anniversaire de mariage.

Une accalmie dans la tempête médiatique. À l’occasion de leur 13e anniversaire de mariage, le prince et la princesse de Galles ont publié sur les réseaux sociaux un cliché inédit de leur union, survenu le 29 avril 2011, à l’abbaye de Westminster (Londres).

13 years ago today!





Millie Pilkington pic.twitter.com/lzK6GRT7Ak — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2024

Sur la photo en noir et blanc, les jeunes mariés se tiennent debout, sourires aux lèvres, devant l'appareil photo au palais de Buckingham, à la suite d'une cérémonie qui fut suivie par deux milliards de personnes à travers le monde. Le prince William a la main sur la taille de Kate Middleton, pendant qu'elle tient un bouquet principalement composé de muguet, la fleur favorite de la reine Elizabeth II.

«Il y a 13 ans aujourd'hui !» est-il sobrement écrit en légende.

Du baume au cœur

Millie Pilkington, la photographe de la famille royale britannique qui a pris la photo ce jour-là, a adressé ses vœux au couple royal sur Instagram.

«Je souhaite le plus joyeux anniversaire de mariage au prince et à la princesse de Galles. Je n’arrive pas à croire que j’ai réalisé ce portrait presque à la même heure il y a 13 ans. Je suis tellement excitée et honorée qu’ils acceptent de le partager», a déclaré l’artiste, également à l’origine du cliché du roi Charles et de la reine Camilla, publiée pour célébrer le premier anniversaire de leur couronnement.

L'abbaye de Westminster a également célébré l'anniversaire en diffusant une vidéo des jeunes mariés sortant du bâtiment après la cérémonie. Le prince William et sa femme marchent sous le bruit des cloches, suivi de leur cortège composé d'enfants, mais aussi du frère et de la sœur des époux, le prince Harry et Pipa Middleton.

Depuis lors, le couple a accueilli trois enfants : Prince George, 10 ans, Princesse Charlotte, 8 ans, et Prince Louis, qui a eu 6 ans la semaine dernière.

Pour rappel, depuis l'annonce publique de son cancer, le 22 mars dernier, la princesse de Galles s'est retirée de la vie publique britannique.