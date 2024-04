Salma Hayek célèbre le 50e anniversaire de Penélope Cruz : «Tu es une femme extraordinaire»

L'actrice hollywoodienne Salma Hayek a, ce dimanche, écrit un hommage touchant à son amie Penélope Cruz pour ses 50 ans.

Une amitié sincère. Dans une publication Instagram postée ce dimanche, Salma Hayek a souhaité un joyeux anniversaire à Penélope Cruz, et partagé une série de photos d’elles.

Dans la légende, Salma Hayek a remercié Dieu d'avoir, il y a des années, envoyé Penélope sur Terre – son amie qu'elle a décrit comme «un ange». La comédienne de 57 ans a également écrit que son amie avait rendu tout dans sa vie «fou, excitant, inspirant et significatif», tout en lui enseignant la loyauté et l'amour.

Une amitié de longe date

Salma Hayek et Penélope Cruz sont très amies depuis l’arrivée de cette dernière à Los Angeles pour son premier film américain, au début des années 2000. À l'époque, Penélope Cruz ne connaissait personne dans la cité des anges et devait séjourner dans un hôtel durant deux mois pour le tournage d'un film. Salma Hayek a, à cette époque, proposé à Penélope Cruz de l’héberger.

«Je ne connaissais personne ici», avait confié Penélope Cruz en 2022 sur le plateau du Ellen DeGeneres Show. «Et [Salma] est venue me chercher et m'a dit : 'Tu ne vas pas à l'hôtel. Tu viens chez moi parce que c'est difficile au début et tu vas te sentir très seule'» Elle ont ensuite tourné ensemble le western mexicain «Bandidas» en 2006.

«Je m'inquiète toujours de tout, donc je ne pense pas que je pourrais plus m'inquiéter à cause de mes 50 ans», avait confié Penélope Cruz au Los Angeles Times en novembre dernier. L'actrice, qui vit à Madrid avec son mari depuis 13 ans - Javier Bardem - et leur fils Leonardo, 13 ans, et leur fille Luna, 10 ans, ne se montrait alors pas forcément très enthousiaste à l’idée d’organiser une fête.

«Tous mes amis me préparent en me disant : ‘Tu vas être obligée de faire une fête cette fois-ci’. Si vous organisez une fête avec beaucoup de vos amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous vous retrouvez très stressée parce que vous voulez leur donner à tous du temps de qualité et avoir des conversations. Or c'est bruyant et on ne s'entend pas vraiment et ça devient vraiment stressant», avait dit celle qui, en 25 ans de carrière et 65 films, a eu l'occasion de se faire beaucoup d’amis. Parmi eux, Antonio Banderas, qui a lui joué trois fois avec elle, n’a pas oublié de lui adresser un message : «Très joyeux anniversaire, chère amie !», a écrit sur Instagram l’acteur de 63 ans.