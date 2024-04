Sophia Bush, star de la série «Les Frères Scott», officialise sa relation avec la footballeuse Ashlyn Harris

Un an après son divorce, Sophia Bush, vue dans La série «Les Frères Scott», a officialisé sa relation avec l’ancienne footballeuse américaine Ashlyn Harris.

«Jai enfin l’impression de pouvoir respirer». L’actrice américaine Sophia Bush et Ashlyn Harris, ancienne joueuse de football, sont en couple. Un an après avoir divorcé de son ex-mari Grant Hughes, l'interprète de Brooke Davis dans la série culte «Les frères Scott» a fait son coming-out dans Glamour US.

«J’ai l’impression d’avoir porté un gilet lesté pendant je ne sais combien de temps. Je n’avais pas réalisé à quel point il était lourd jusqu’à ce que je le pose enfin», a-t-elle déclaré. Désormais, «j’ai enfin l’impression de pouvoir respirer», a ajouté la comédienne de 41 ans, grande fan de football.

présentes au dîner de la maison blanche

De son côté, la sportive Ashlyn Harris, qui a pris sa retraite en novembre 2022, a rompu avec son épouse Ali Krieger en septembre dernier, après quatre ans d’union. Trois jours après cette annonce, ce samedi 27 avril, les deux femmes ont été aperçues tout sourire au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, organisé à Washington.

Sur un petit nuage, Sophia Bush officialise sa relation amoureuse avec Ashlyn Harris lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche 2024. (via People) pic.twitter.com/fLPv8HJKcQ — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) April 28, 2024

Elles se sont même prêtées au jeu des photographes sur le tapis rouge. Sophia Bush, vêtue d’une robe bustier noire, et sa compagne, qui a quant à elle opté pour un costume noir, ont fait crépiter les flashs dès leur arrivée, main dans la main.