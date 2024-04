Famille royale du Danemark : le roi Frederik et la reine Mary accusés à leur tour d'avoir retouché leur portrait royal officiel

Les admirateurs de la famille royale danoise ont critiqué le roi Frederik et son épouse, pour avoir, selon eux, photoshopé leur premier portrait officiel. Ce que dément la maison royale.

Vers un nouveau scandale médiatique ? Le couple royal du Danemark - le roi Frederik et la reine Mary - est accusé d'avoir photoshopé son premier portrait royal officiel, quelques semaines après les critiques qui ont touché le couple princier britannique et plus particulièrement Kate Middleton, qui a admis avoir publié une image retouchée pour la fête des mères.

Publié le vendredi 26 avril dernier, le cliché montrait la reine d'origine australienne dans une robe en velours et dentelle émeraude, ornée des précieuses pierres vertes de la couronne, au côté du roi vêtu d'un grand uniforme traditionnel militaire.

Beaucoup d’internautes ont apprécié la beauté de la photo, mais se sont demandé si elle avait été retouchée. Certains ont affirmé que le couple avait pris leurs portraits individuels avant de les combiner avec Photoshop.

Un internaute a ainsi commenté : «Belle photo, mais une autre photo royale améliorée numériquement», tandis qu’un autre a écrit «Est-ce que c'est photoshopé ? Je veux dire, on dirait qu'ils ont été photographiés séparément puis assemblés».

D'autres ont souligné le placement de la main de la reine Mary devant celle du roi Frederik, jugeant qu'elle ne semblait pas à sa place : «On dirait que la reine Mary a été placée sur la photo de Fred. La position des mains est identique», a déclaré un fan.

Cependant, le palais danois a depuis confirmé que la photo officielle était bien réelle, déclarant que «le portrait officiel de gala de la Maison royale n'a pas été manipulé».

