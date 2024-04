Shakira : avant Gerard Piqué, la chanteuse pensait que le plus important dans la vie était d’avoir un mari

Shakira pensait que le plus important dans la vie était d’avoir un mari. Mais ça, c’était avant de vivre avec Gerard Piqué, a-t-elle confié.

Séparée de l‘ancienne star du football en 2022 après douze ans de vie commune (et les infidélités du sportif), Shakira ne cache pas que cette relation a changé toute sa conception de l'existence. «Au fond, j'ai toujours pensé qu'avoir un mari était la chose la plus importante dans ma vie», a déclaré la Colombienne à Marie Claire UK. «J'étais à la recherche de cet homme comme mon père, avec qui j'aurais des enfants et avec qui je ferais ensuite des projets pour toujours – comme mes parents, qui sont toujours aussi amoureux», a-t-elle expliqué.

«Je ne peux pas dire que je ne crois pas à l'amour parce que je vois l'exemple de mes parents après 50 ans de vie commune», a dit la star de la pop. «J'ai été témoin de l'amour, mais je n'ai pas eu cette chance moi-même», a-t-elle ensuite confié avec regret.

Sa séparation a mis en exergue l’importance suprême de l’amitié dans sa vie. «Oscar Wilde a dit que l'amitié est la forme d'amour la plus pure et je pense que c'est vrai», a-t-elle déclaré. «Ma relation [a duré] 12 ans, mais mes amis seront là toute ma vie.»

Nouvelle vie

«J'ai toujours rêvé d'avoir une famille de quatre personnes. Et pendant un moment [après la séparation], cela ressemblait à une table à trois pieds. Je me demandais comment nous allions survivre, comment nous allions y parvenir», a-t-elle dit à propos de son nouveau quotidien de mère célibataire de deux jeunes garçons.

Cependant, deux ans plus tard, elle estime qu’il y a «une assez bonne dynamique en cours. Nous parlons beaucoup. Nous avons un dialogue constant. J'écoute leurs opinions et vice versa. Nous y parvenons». Pour la chanteuse il est capital d'inculquer des valeurs fortes à ses fils et de leur enseigner l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté, dans un monde où les promesses ne sont souvent pas tenues.

«Je me suis donné pour objectif personnel d'élever des garçons loyaux, des hommes honnêtes. Je veux qu'ils soient des hommes de parole. Dans le monde d’aujourd’hui, la parole d’une personne est souvent sans valeur. Les gens promettent trop et ne tiennent pas leurs promesses. Et je veux que mes enfants soient exactement le contraire», a-t-elle déclaré.

Shakira et Piqué avaient surpris les fans en annonçant leur séparation en juin 2022. L’infidélité du footballeur a fait beaucoup couler d’encre, notamment quand Shakira a sorti la chanson vengeresse «BZRP Music Session #53», dans laquelle elle se moque de son ex, soulignant qu'il a «changé sa Rolex contre une Casio».