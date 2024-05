«La boisson me manque» : Alec Baldwin s’exprime sur ses 39 ans de sobriété concernant la drogue et l’alcool

Sobre depuis 39 ans, Alec Baldwin est revenu sur sa consommation passée de drogue et d'alcool lors d'un long entretien.

Un long parcours. En attente de son jugement, prévu en juillet prochain, pour homicide involontaire dans l'affaire du tir mortel sur le tournage de Rust, Alec Baldwin est revenu sur ses problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool après avoir célébré 39 ans d'abstinence, dans le podcast «Our Way with Paul Anka and Skip Bronson», ce 1er mai.

«Je n'en parle pas beaucoup. J’en discute de temps en temps quand cela a du sens. Je suis sobre depuis 39 ans. Je suis devenu sobre le 23 février 1985», a-t-il affirmé.

Le comédien a expliqué que sa consommation de cocaïne avait commencé après son déménagement de New York à Los Angeles en 1983, déclarant : «J'ai eu un problème brûlant tous les jours pendant deux ans. Je pense que j'ai sniffé une ligne de cocaïne d'ici jusqu'à Saturne... J'en ai fait une sur les anneaux de Saturne, puis nous [ses amis de l'industrie] sommes rentrés à la maison - nous l'avons ramené à la maison. Je veux dire, la cocaïne, c'était comme le café à l'époque. Tout le monde faisait ça toute la journée».

«Parce que j'ai arrêté de me droguer, ma consommation d'alcool a augmenté, ce qu'on vous dit qui va arriver. Et cela s’est produit. J'ai commencé à boire», a-t-il expliqué.

Interdit de boire de l'alcool et de posséder une arme à feu jusqu'à son jugement

Forcé de renoncer a l'alcool également, il a avoué : «Les drogues ne me manquent pas du tout, mais la boisson me manque. J'aime boire».

Alec Baldwin, qui plaide non-coupable pour homicide involontaire lié à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust en 2021, a été contraint par la justice de s'abstenir de boire de l'alcool et de posséder une arme à feu.

Hannah Gutierrez-Reed, la responsable de la sécurité des armes à feu sur le plateau, a été reconnue coupable d'homicide involontaire en mars dernier.

Le comédien avait déjà évoqué ses luttes contre l'alcoolisme et la toxicomanie dans ses mémoires, «Nevertheless», publiées en 2017, où il évoquait la source de ses problèmes comme étant liée à «beaucoup de douleur».