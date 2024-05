«Red Notice» : Ryan Reynolds aurait demandé des comptes à Dwayne Johnson à propos de ses retards sur le tournage

Au cœur de spéculations concernant des retards fréquents sur les tournages de ses divers films, Dwayne Johnson aurait été confronté à ce sujet par Ryan Reynolds, avec qui il partageait l'affiche de «Red Notice».

Après l’heure, ce n’est plus l’heure. Partenaires à l’écran dans le film «Red Notice», sorti en 2021, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson auraient eu une altercation pendant le tournage, en raison des retards répétés de l'ancien lutteur, a rapporté TMZ le 30 avril.

Selon une source, le manque de ponctualité de l'acteur de 51 ans, perturbant le planning du tournage, en particulier pendant la période de la pandémie de COVID-19, aurait contrarié la star de «Deadpool», entraînant une «confrontation» entre les deux comédiens.

Cependant, le conflit se serait résolu par une discussion sérieuse, après quoi le tournage aurait repris sans encombre dès le lendemain. Les deux célébrités ne se seraient pas parlées pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elles arrangent les choses récemment, en raison d'une éventuelle suite de «Red Notice».

Un problème récurrent sur les plateaux

«The Rock» était d'ailleurs au centre d'un rapport cinglant de The Wrap, publié le mardi 30 avril, concernant son prochain film «Red One», dont la sortie en salles, initialement prévue pour la saison de Noël 2023, a été reportée à novembre 2024, en raison des grèves de l'année dernière.

En réalité, selon le média, le retard chronique de Dwayne Johnson, le manque de professionnalisme sur le tournage et l'inexpérience des producteurs auraient entraîné l'ajout de 50 millions de dollars au budget du film.

Plusieurs témoins auraient affirmé que l'acteur aurait parfois compté jusqu'à huit heures de retard sur le tournage, et qu'il aurait manqué plusieurs jours de travail, obligeant ainsi l'équipe à modifier constamment son emploi du temps.

«Sur le plateau, loin de sa caravane, s'il a besoin de faire pipi, il ne va pas aux toilettes publiques. Il urine dans une bouteille d'eau et son équipe ou un assistant personnel doit s'en débarrasser», aurait déclaré une source proche.

Un démenti des studios de production

Toutefois, un porte-parole d’Amazon MGM, le studio derrière le film, a rapidement réagi pour dissiper ces rumeurs, déclarant que «Dwayne Johnson et [le producteur] Seven Bucks ont été des partenaires incroyables sur «Red One», un film que le public de tout âge va adorer cette période des fêtes», dans un communiqué.

«Nos tests ont été très concluants - les réactions au CinemaCon parlent d'elles-mêmes - et nous n'aurions pas pu y parvenir sans le travail et le soutien constants de Dwayne. Tout rapport laissant entendre que nous en sommes arrivés là avec sept à huit heures de retard sur le plateau est à la fois ridicule et faux», a-t-il ajouté.

«Red One», dont la distribution comprend Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka et Nick Kroll, devrait arriver sur Prime Video cette année.