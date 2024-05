«Le plus important, c'est votre santé et non le foot» : Pierre Ménès opéré d’urgence d’une «éventration stomacale», les soutiens affluent

Ce jeudi 2 mai, l’ancien journaliste Pierre Ménès a partagé sur les réseaux sociaux qu'il avait subi une opération d'urgence à l'hôpital, après une «douleur abdominale atroce».

Une annonce choc. Pierre Ménès, ancien consultant de Canal Plus pour le Canal Football Club, a annoncé avoir été opéré d'«une éventration stomacale», après une «douleur abdominale atroce», sur le réseau social X, ce jeudi 2 mai.

«Je n’ai pas vu une minute du match et je pense hélas que ça sera pareil pour l’OM. Désolé, je viens de remonter du bloc et je vais être hospitalisé plusieurs jours. La fête continue», a-t-il déclaré.

Dans la story de son compte Instagram, Pierre Ménès a énuméré le déroulé des événements en postant une photo de lui, entubé, dans un lit d’hôpital. «Douleur au ventre atroce. Urgences, scanner, billard. Hernie intestinale. La fête continue, ça ne s’arrêtera jamais», peut-on lire.

©Pierre Ménès / Instagram



Une greffe du foie et du rein en 2016

À la suite de l’annonce de l’ex-journaliste de L’Equipe, qui partage désormais ses analyses sur une chaîne YouTube, de nombreux messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux. Par exemple, un internaute a commenté «Le plus important, c'est votre santé et non le foot. Bon courage à vous», tandis qu’un autre écrit «Courage à toi Pierrot, la santé avant tout...Le ballon attendra».

Pierre Ménès, âgé de 60 ans, a reçu une greffe simultanée du foie et du rein en décembre 2016, après avoir frôlé la mort à cause d'une cirrhose Nash, également appelée maladie du soda, développée à cause de l'obésité, de l'hypertension et du diabète de type II. En 2020, il a contracté le Covid-19 au début de la pandémie et a confié avoir perdu 15 kg à cause du virus.

Connu pour ses prises de position tranchées et ses confrontations à l’antenne de Canal +, le journaliste a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis le 19 avril 2023 pour une série d'actes «à caractère sexuel». Bien qu'il ait exprimé son intention de faire appel, le journaliste n'a pas respecté le délai fixé pour le faire. En outre, il avait été totalement relaxé dans deux des trois affaires qui lui étaient reprochées.