«Je peux dire qu'il se porte à merveille» : Lionel Richie donne des nouvelles du roi Charles III

Le jeudi 2 mai, pendant le gala inaugural du «King's Trust Global» à New York, créé par le monarque, Lionel Richie a partagé des nouvelles concernant le roi Charles III.

Une amitié solide. Lors du premier gala mondial du «King's Trust» à New York, le jeudi 2 mai, Lionel Richie a donné des nouvelles rassurantes du roi Charles III, qui a repris ses activités publiques plus tôt cette semaine après avoir été diagnostiqué d'un cancer en février.

«Heureusement, je peux dire qu'il se porte à merveille. Encore une fois, je comprends, il a besoin de rester assis, vous voyez ce que je veux dire. Le plus important, c'est qu'il se débrouille bien. Il a repris ses fonctions», a déclaré le juge d'American Idol à People, accompagné de sa petite amie Lisa Parigi, lors de l'événement caritatif, qui a réuni de nombreuses personnalités. Parmi elles, on comptait Kate Moss, Charlotte Tilbury, Emily Ratajkowski, Sam Smith, John Legend, Dominic West et Katherine Jenkins.

Le roi a fondé le «Prince's Trust», avec son indemnité de départ de la marine en 1976, qui est devenu le «King's Trust» en novembre de l'année dernière, après son accession au trône.

«Croyez-moi, la question que me posera Charles maintenant, est : "Comment c'était ?". Une fois que cette soirée sera terminée, je recevrai cet appel qui me dira : "Alors, comment c'était ?"», a plaisanté l'artiste de 74 ans s'attendant à recevoir un coup de téléphone du monarque.

Pendant le concert du couronnement au château de Windsor en mai 2023, Lionel Richie a évoqué son amitié avec Charles III, qui a débuté dans les années 1980 lors d'un précédent gala du «Prince's Trust».

«L'idée que nous soyons amis, autrement que par un simple "bonjour, comment allez-vous", semble inhabituelle. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai découvert quelque chose en lui. Nous avons le même cœur. Il a un cœur extraordinaire et il veut donner beaucoup en retour», a-t-il expliqué.

Une reprise en douceur

Le roi Charles reprend lentement ses fonctions après avoir révélé son diagnostic de cancer en février. Le 30 avril dernier, pour sa première sortie officielle, il s'est rendu dans un centre d’oncologie à Londres, accompagné de la reine Camilla.

Il a notamment partagé le «choc» que lui a causé l'annonce de son cancer alors qu'il rencontrait d'autres patients à l'hôpital. Cependant, le monarque s'est montré rassurant sur son état de santé en déclarant : «Je vais bien».

Le palais de Buckingham a annoncé que le roi avait plusieurs engagements prévus dans les semaines à venir, notamment une visite d'État au palais de Buckingham de l'empereur et l'impératrice du Japon fin juin.