Paris Hilton : sa fille apparaît la peau toute rose dans une nouvelle vidéo, sa mère réagit avec humour

Après avoir dévoilé pour la première fois le visage de sa fille fin avril, Paris Hilton a partagé une nouvelle vidéo de London dont la peau apparaît toute rose au côté de sa mère ultra bronzée. Une situation dont s’est amusée Paris Hilton.

Un contraste frappant. «Je compte les jours jusqu'à ce que je puisse enseigner à Baby London l'art d'un spray bronzant», a ironisé Paris Hilton ce samedi 4 mai, en commentaire d’une vidéo d’elle-même et de sa fille London partagée sur Instagram à l’occasion d’un shooting photo.

Il est vrai que dans ces images repérées par Page Six, la peau de la fillette apparaît toute rose au côté de Paris Hilton, toute bronzée. Une situation dont s’est amusée la femme d’affaires, qui a tenu à en expliquer les raisons, précisant avoir eu recours à une séance de bronzage la veille.

Une histoire de contraste

«J'ai réalisé une séance de bronzage en spray hier soir», raconte la star. «Quand elle m'a dit : "Comme d'habitude ?", j'ai répondu : "Oui", parce, j'aime être vraiment bronzée», poursuit-elle. «Mais je ne pensais pas à toi ! Tu es si pâle. Tu n'as jamais été au soleil et je ne peux pas te mettre de spray bronzant», ajoute-t-elle s’adressant à sa fille London, sept mois, avant de préciser qu’évidemment elle plaisante et qu’elle ne compte pas avoir recours à ces cosmétiques pour son bébé.

Une manière probablement de couper court à d’éventuelles critiques autour de sa fille après les nombreux messages douteux qu’avait reçu Paris Hilton, en octobre dernier, à la suite de la publication d'une photographie de son fils Phoenix, alors âgé de 9 mois, dont la forme du crâne avait fait l’objet de moqueries. Des réactions que Paris Hilton avait fermement condamnées.

Pour mémoire, Paris Hilton est devenue mère deux fois l'année dernière par mère porteuse, avec son mari Carter Reum. Un petit garçon Phoenix, né en janvier 2023 et une fillette baptisée London, née en novembre. Une petite fille dont elle n'a pas tout de suite voulu partager la bouille d'ange. Paris Hilton a en effet attendu plus de six mois avant de poster une première photographie du visage de la petite, le 19 avril dernier.

Des clichés mère-fille mais également pris en famille, qui ont fait le bonheur de ses fans, nombreux à attendre cette publictaion.