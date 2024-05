«Je n'en ai définitivement pas apprécié certains» : Emily Blunt avoue avoir eu la nausée après avoir embrassé certains acteurs

Elle a embrassé de nombreuses idoles dans ses succès au box-office, notamment Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon, et plus récemment Ryan Gosling. Mais Emily Blunt a révélé qu'il lui était arrivé plusieurs fois d’avoir eu la nausée en embrassant certaines de ses co-stars.

Une vraie corvée. Emily Blunt a récemment confié s'être sentie malade après avoir embrassé certains acteurs pour les besoins de ses films : «Je n'en ai définitivement pas apprécié certains», a déclaré l’actrice au micro du Howard Stern Show.

«As-tu déjà eu envie de vomir ?», a demandé l’animateur à la star, ce à quoi elle a répondu : «Absolument. Absolument.» «Je ne dirais pas que c'est une sorte de haine extrême, mais je n'en ai certainement pas apprécié une partie», a-t-elle ajouté. Ces dernières années, Emily Blunt est notamment apparue à l'écran aux côtés de Dwayne Johnson dans «Jungle Cruise», de son mari, John Krasinski, dans «A Quiet Place», et de Cillian Murphy dans «Oppenheimer».

«C'est tout simplement plus facile quand on a une relation naturelle avec quelqu'un», a-t-elle ajouté. Elle a expliqué qu'elle avait développé des techniques pour pouvoir embrasser des co-stars qui ne l'attiraient pas, et était même passée maître dans l’art de créer une «alchimie» à l’aide de différentes techniques, comme celle de tenter à tout prix de trouver quelque chose qu'elle apprécie chez son collègue afin d'essayer de créer une meilleure relation devant la caméra.

Ryan Gosling pas concerné

«Je dois trouver quelque chose que j'aime chez tout le monde. Je dois trouver quelque chose... Même si c'est une seule chose», a-t-elle déclaré. «Il se peut qu'ils rient de manière sympathique ou que j'aime la façon dont ils parlent aux gens. Qu’ils soient polis… Je veux dire, cela peut être n’importe quoi», a-t-elle poursuivi. «Mais il faut trouver quelque chose que vous aimez chez cette personne ou quelque chose que vous aimez chez elle en tant que personnage, puis se concentrer sur ça.»

Malgré ses efforts pour susciter une alchimie entre elle et certains acteurs/personnages, il est arriver à Emily Blunt d’échouer et donc de vivre des moments carrément dégoûtants en posant ses lèvres sur celles de ses partenaires. L’actrice s’est évidemment bien gardée de dévoiler l’identité des acteurs en questions…

Alors qu'elle apparaissait dans l'émission d’Howard Stern pour promouvoir le film «The Fall Guy», dans lequel elle joue au côté de (et embrasse) Ryan Gosling, elle a cependant précisé qu’il ne s’agissait pas de la star de Barbie, un acteur avec qui elle aime énormément travailler.

«J'aime sa femme, Eva. J'aime leurs enfants et je sens que j'ai beaucoup de chance d'être amie avec une personne précieuse comme lui», a ajouté l'actrice mariée à l'acteur américain John Krasinski.