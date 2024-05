Met Gala : voici les 5 règles principales à respecter en tant qu’invité

Quand on est invité au Met Gala, on doit respecter certaines règles, toutes imposées par la reine de la mode et présidente de l’événement, Anna Wintour. Alors que l’édition 2024 se tient ce soir à New York, voici quelques préceptes à respecter pendant cette soirée caritative.

ne pas Utiliser son téléphone

Les stars ont le droit de venir avec leur téléphone portable. À condition toutefois qu’il reste dans leur sac pendant toute la soirée. Rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue depuis 1988 et présidente du Met Gala, l'iconique Anna Wintour a mis cette règle en place pour éviter les selfies à répétition, et pour que les invités vivent pleinement le moment.

Être majeur

Pour assister à ce traditionnel gala de charité, qui réunit chaque année la crème de la crème, il faut par ailleurs être âgé d’au moins 18 ans. Cette règle est en vigueur depuis 2018, année qui avait pour thème : «Heavenly Bodies : Fashion and the Catholic Imagination», «Corps célestes : la mode et l'imaginaire catholique», en français.

ne pas Décliner l’invitation

Par ailleurs, on ne décline jamais une invitation d’Anna Wintour. Lorsqu’on a le privilège et l’honneur de faire partie de la liste des invités, la moindre des choses, c’est de répondre présent en arborant sa plus belle tenue. Si une star ne vient pas (sans raison valable), elle n’aura plus jamais la chance de pouvoir fouler le tapis rouge du Met Gala.

Ne pas Manger d’ail, d’oignon ou de persil

Après avoir pris la pose devant les photographes, les invités sont priés de passer à table. Chaque année, le menu est composé de mets de luxe, mais pour parfumer les plats, les chefs n’utiliseront jamais d’ail, ni d’oignon. Ces deux condiments sont en effet interdits afin de préserver l’haleine des convives. Idem pour le persil, qui risque de se retrouver coincé entre leurs dents.

Ne pas Fumer

Le Met Gala est un événement entièrement non-fumeur, et ce, depuis 2018. Cette règle a été mise en place après que Bella Hadid, Dakota Johnson mais aussi Rami Malek avaient été pris en flagrant délit, cigarette allumée à la bouche, dans l’enceinte du Metropolitan Museum of Art de New York. Leur comportement avait provoqué l’ire des membres du conseil d'administration et des donateurs. Et pour cause, la fumée est susceptible d'endommager les collections.