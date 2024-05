«Sois honnête Victoria» : David Beckham revient sur le moment viral avec sa femme tiré de son documentaire

Pour la première fois depuis sa publication, David Beckham a abordé la séquence partagée avec sa femme, Victoria, et tirée de la série documentaire «Beckham». Une séquence qui avait fait le tour du monde.

Une séquence mémorable. Lors d'un événement de Netflix à Los Angeles (États-Unis), le 5 mai, David Beckham est revenu sur un moment devenu viral avec sa femme, Victoria, issu de la série documentaire en quatre épisodes «Beckham».

Dans le morceau culte, l'ancien joueur de Manchester United recadrait sa femme, alors que celle-ci expliquait qu'elle était issue de la classe ouvrière pendant une interview en solo avec un producteur. À la suite de ce commentaire, son mari intervenait pour lui demander «d'être honnête». Victoria Beckam révélait alors non sans difficulté que ses parents possédaient une Rolls-Royce des années 1980.

David Beckham talks about his viral “be honest” moment with Victoria at a FYC event for the #Beckham documentary pic.twitter.com/paxfBdoz5Z — The Hollywood Reporter (@THR) May 6, 2024

«J’ai pris un café avant d’aller au bureau et j'ai mis les écouteurs (...) Dès que je l'ai entendue dire que nous étions de la classe ouvrière, j'ai mis ma tête et j'ai dit «sois honnête». Apparemment, il était très en colère contre moi à ce moment-là», a confié l'ancien footballeur, désignant Fisher Stevens, le réalisateur du projet, à ses côtés.

Ce dernier a confirmé le propos, en déclarant : «Nous avons programmé l'entretien avec Victoria parce que David était censé être sorti et qu'elle pouvait être libre de dire ce qu'elle voulait. Et puis il est arrivé et j'étais assez bouleversé et j'ai dit : «Faites-le sortir d'ici» à Nicolas [le caméraman]».

Une parodie pour le Superbowl en janvier 2024

«Mais cela s'est avéré brillant parce que cela a fonctionné. J'ai remercié Dieu que le caméraman ait filmé David. J'ai dit qu'on avait de l'or», a-t-il conclu. Sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale, avec les internautes se moquant gentiment de Victoria Beckham.

Le couple a décidé de tourner la situation en dérision, en parodiant le moment dans une publicité diffusée pendant le Super Bowl le 11 février dernier, où la créatrice de mode portait un t-shirt avec l'inscription «Mon père avait une Royce-Roll».

«Beckham», une série en quatre parties sortie le 4 octobre dernier, retrace l'ascension vers la gloire et la fortune de l'ancienne star du football, ainsi que sa relation avec la star des Spice Girls, Victoria, et leur famille grandissante.