Drake : un homme blessé par balle devant la propriété du rappeur

La maison du rappeur Drake à Toronto est depuis ce mardi matin bouclée par un périmètre de sécurité, selon des médias nord-américains. La police a annoncé qu'une fusillade était survenue dans la nuit de lundi à mardi. Un homme a été transporté à l'hôpital.

Dans une publication partagée sur X, la police de Toronto a indiqué qu'une fusillade était survenue à 2h09 du matin heure locale devant la propriété du rappeur Drake, et qu'«un homme avait été transporté à l'hôpital avec des blessures sérieuses».

TMZ croit savoir que la personne blessée est un membre de l'équipe de sécurité de Drake. Le site précise qu’il n'a pas été communiqué si Drake était présent lors de l'incident. Il est cependant précisé que le rappeur était récemment à Toronto.

Le suspect aurait pris la fuite à bord d'une voiture, selon les autorités, qui n'ont pas fourni de description.

Rien n’indique pour le moment qu’il y ait un quelconque lien, mais les fans du rappeur qui réagissent sur les réseaux sociaux émettent l’hypothèse que cette affaire soit liée à la querelle qui fait rage entre Drake et le rappeur Kendrick Lamar.

Les deux rappeurs se livrent en effet actuellemement à une guerre des mots par morceaux de musique interposés, se lançant l’un à l’autre de graves accusations. Drake a notamment affirmé que Kendrick Lamar battait sa compagne et n’était pas le père de leurs deux enfants. Kendrick Lamar a de son côté accusé Drake d’abuser de jeunes filles mineures.

Par ailleurs, il apparaît clair que la querelle entre les deux hommes a déjà inspiré un acte de vandalisme survenu tout récemment à Londres, comme l'explique TMZ, où le magasin OVO de Drake, a été tagué à la bombe avec la phrase «They Not Like Us», un titre de Kendrick Lamar…

Drake's OVO Store in London has been vandalized; someone spray painted "They Not Like Us" on the front window. pic.twitter.com/mjAjdchvWx

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) May 7, 2024