Met Gala 2024 : les cinq looks les plus fous de la soirée

Placée sur le thème de la nature et des tenues florale, l’édition 2024 du Met Gala a vu les stars arpenter le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York dans des tenues et des styles extravagants. Et voici les 5 looks les plus fous de la soirée.

Le goût de la démesure. Placée sur le thème de la nature et des tenues florale, en lien avec la prochaine exposition du département mode du musée, «The Garden of Time, Sleeping Beauties : Reawakening Fashion» («Le Jardin du Temps, Les Beautés endormies : réveiller la mode»), l’édition 2024 du Met Gala nous a offert son lot de tenues extravagantes et de looks complètement fous.

Gwendoline Christie

© Reuters

Habillée dans une tenue signée par John Galliano pour la Maison Margiela, Gwendoline Christie a surtout marqué les esprits avec une coiffure aérienne digne d’un film d’horreur.

Lana Del Rey

© Reuters

Habillée par Alexander McQueen, la chanteuse Lana Del Rey portait des cornes, enfermée derrière un voile (ou une toile de tente, on ne sait pas) beige.

Tyla

© Reuters

Tyla s’est présentée avec une tenue ambitieuse d’Olivier Rousteing, pour Balmain, avec cette robe de sable moulée sur son corps. De quoi faire un beau château !

Lizzo

© Reuters

Habillée par le styliste français Victor Weinsanto, la chanteuse Lizzo était emballée d’être sur le tapis rouge du Met Gala. Au sens propre comme au figuré.

Sydney Sweeney

© Reuters

La comédienne du moment, Sydney Sweeney, s’est distinguée en troquant sa longue chevelure blonde pour un carré noir étonnant. On vous rassure, c’était une perruque !