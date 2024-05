Met Gala 2024 : Zendaya éclipse la soirée avec ses deux tenues

En pleine promotion de son dernier film «Challengers», Zendaya a fait sensation sur le tapis rouge de l’édition 2024 du Met Gala en se présentant non avec une, mais deux tenues au Metropolitan Museum of Art de New York signées par John Galliano.

Une belle étoile. Zendaya a fait sensation sur le tapis rouge de l’édition 2024 du Met Gala en réalisant un coup d’éclat peu commun en s’y présentant avec deux tenues.

Habituée de l’événement annuel organisé au Metropolitan Museum of Art de New York dont elle est, cette année, la coprésidente aux côtés de Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez et Anna Wintour, la comédienne a sublimé le thème de la soirée – The Garden of Time, Sleeping Beauties : Reawakening Fashion («Le Jardin du Temps, Les Beautés endormies : réveiller la mode») – avec une première tenue signée par John Galliano pour Maison Margiela Artisanal.

Avec aux pieds des escarpins Tabi réalisés sur mesure par Christian Louboutin, toujours pour Maison Margiela.

Aliah Anderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Plus tard dans la soirée, Zendaya s’est présentée une nouvelle fois sur le tapis rouge à la surprise générale. Cette fois dans une création Givenchy datant de la première collection haute-couture réalisée par John Galliano en janvier 1996.

Marleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



Aidée par son styliste de toujours, Law Roach, Zendaya s'est indubitablement imposée comme la star de l'édition 2024 du Met Gala avec ce tour de force qui montre à quel point elle pèse dans l’industrie de la mode. Pour rappel, l’actrice de 27 ans est actuellement à l’affiche de «Challengers».