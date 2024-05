SCH : le rappeur apparaît dans une recette de cannelloni sur Marmiton

Une recette intrigante de cannelloni a été partagée sur le site de cuisine Marmiton, le 6 mai, mettant en vedette les mains de SCH.

Du rap aux pâtes ? En pleine promotion de son nouvel album «JVLIVS Prequel : Giulio», prévu pour le 31 mai, le rappeur SCH est apparu dans une recette de cannelloni sur le site de cuisine en ligne Marmiton, le lundi 6 mai.

Dans la préparation concoctée par une certaine «Rosa», les mains de l'artiste, devant l'assiette, sont reconnaissables grâce à son fameux tatouage «Otto», du nom d'un de ses singles.

En outre, les instructions de la recette font référence à des chansons, notamment les phrases suivantes : «En premier on fait revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient translucides, comme des paroles chuchotées dans l’ombre», ou «On remplit les cannelloni avec le mélange de fromage, comme si on injectait de la loyauté dans chaque tube».

Un projet attendu depuis deux ans

«Les cannelloni c’était une institution tous les dimanches dans la maison familiale», est-il mentionné dans la note de l’auteur à la fin de la recette. La présentation de la recette fait écho au post Instagram de l'artiste, qui en a profité pour annoncer la sortie future d'un nouveau projet, à travers un trailer énigmatique.

«JVLIVS : Prequel – Giulio», volet final de la saga commencée par «JVLIVS : Tome 1 – Absolu» sorti en 2018 et «JVLIVS : Tome 2 – Marché Noir» en 2022, est grandement attendu par les fans du Marseillais.

Lors de la seconde édition des Flammes, qui s'est tenue le 25 avril 2024 au Théâtre du Châtelet, SCH a remporté la Flamme du concert de l'année pour sa performance au Vélodrome, en 2023.