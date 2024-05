Thomas Pesquet : l'astronaute français lance un appel à l'aide et obtient un billet pour le concert parisien de Taylor Swift

À l'approche des concerts de Taylor Swift à Paris, certains fans n'ont pas pu obtenir de billets à temps, comme Thomas Pesquet, qui a demandé de l'aide à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Taylor Swift à la conquête de l’espace. Alors que la chanteuse s’apprête à donner une série de concerts à Paris dans le cadre de sa tournée «The Eras Tour», l’astronaute français Thomas Pesquet s'est mis en quête d'un billet pour le show tant attendu du samedi 11 mai à La Défense Arena, sur X.

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 6, 2024

Et sinon, personne n’a une place qu’il n’utilisera pas pour le concert de @taylorswift13 à Paris samedi ? C’est pour un ami, bien sûr … #ParisErasTour

«Et sinon, personne n’a une place qu’il n’utilisera pas pour le concert de @taylorswift13 à Paris samedi ? C’est pour un ami, bien sûr #ParisErasTour», a demandé le spationaute à ses 1,4 million d'abonnés.

Le message est rapidement devenu viral, au point que La Défense Arena lui a répondu sur la plate-forme, déclarant : «Hello, ok mais on n'a pas de parking pour ta fusée (Passe en DM)».

Hello @Thom_astro , ok mais on n'a pas de parking pour ta fusée



(Passe en DM)

— Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) May 6, 2024