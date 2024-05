«Je la vois boire davantage» : une actrice s'inquiète de la consommation d'alcool de Taylor Swift depuis qu'elle est avec Travis Kelce

Connue pour son rôle dans la série à succès «Les Frères Scott», Jana Kramer a exprimé son inquiétude concernant l'influence de Travis Kelce sur la consommation d'alcool de Taylor Swift.

Taylor Swift en danger ? Lors d’un épisode de son podcast «Whine Down», Jana Kramer, qui a incarné Alex Dupre dans «Les Frères Scott», a partagé ses préoccupations concernant la relation entre le sportif Travis Kelce et la chanteuse pop, en notant une augmentation de la consommation d'alcool de cette dernière.

«J’ai entendu des choses que je n'aime pas, mais encore une fois, je veux juste que tout le monde soit heureux, c'est ce que je ferais par défaut. Il y a quelque chose chez lui qui me rappelle mon ex et qui me met mal à l'aise», a déclaré la chanteuse, qui a été mariée à l'ancien joueur de la NFL Mike Caussin, de 2015 à 2021.

«Pour moi, il est toujours ivre. Chaque fois que j'ai vu une vidéo, il est toujours ivre. Et j'espère qu'elle ne va pas continuer ainsi. Je la vois boire davantage maintenant, comme une habitude que l'on garde», a-t-elle poursuivi.

Des comportements troublants sur le terrain et en dehors

Jana Kramer a expliqué qu'elle avait initialement «adoré» la relation entre Travis Kelce et Taylor Swift, notamment par leurs démonstrations publiques d'affection, telles que leur baiser sur le terrain après la victoire de Kansas City au Super Bowl, le 11 février. Cependant, elle a commencé à remarquer des comportements troublants de la part du joueur de football américain, tant sur le terrain qu'en dehors.

Taylor Swift and Travis Kelce danced, kissed to her songs at Super Bowl party pic.twitter.com/4eJWBkSiCq — clyde (@clydeinthearena) May 8, 2024

«Je suis aussi la personne qui l'a regardée quitter la scène en courant et l'embrasser au début un milliard de fois, c'était la chose la plus mignonne qui soit et j'ai adoré ça au début, puis au fur et à mesure, certains événements, comme l'incident lors du Super Bowl, m'ont un peu refroidie... l'agressivité qu'il a montrée là-bas», a-t-elle expliqué, faisant référence à l'incident où Travis Kelce a crié et poussé l'entraîneur des Chiefs, Andy Reid, lors de la finale du championnat.

La star de la NFL s'est depuis excusée pour son comportement dans un épisode de son podcast «New Heights», avec son frère Jason Kelce.

Récemment, Travis Kelce a assisté à plusieurs événements sans sa petite amie pop star, qui prépare la partie européenne de sa tournée «Eras», débutant à Paris ce jeudi 9 mai.